Guns N' Roses retorna a Porto Alegre em 2026; veja data

A banda estadunidense Guns N' Roses anunciou, nesta segunda-feira (24), por meio de publicação no Instagram, as datas de sua nova turnê mundial. O Beira-Rio será o palco da banda conhecida pelos sucessos Welcome to the Jungle e Sweet Child o' Mine. De acordo com a postagem, a apresentação será no dia 1º de abril.

A última vez que o grupo esteve na capital gaúcha foi em setembro de 2022, em show para 40 mil pessoas na Arena do Grêmio. Os ingressos estarão disponíveis em breve no site oficial da banda.

Veja a agenda completa:

01/04: Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)

04/04: São Paulo (Monsters of Rock, Allianz Parque)

07/04: São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos) 10/04: Rio de Janeiro (Engenhão)

12/04: Vitória (Estádio Estadual Kleber José de Andrade)

15/04: Salvador (Arena Fonte Nova)

18/04: Fortaleza (Arena Castelão)

21/04: São Luís (Castelão)

25/04: Belém (Mangueirão)