Publicada em 24 de Novembro de 2025 às 09:01

Morre Jimmy Cliff, um dos maiores nomes da história do reggae, aos 81 anos

Comunicado, assinado pela esposa de Cliff, afirma que mais informações serão divulgadas posteriormente

Agências
O cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff, um dos nomes mais influentes da história do reggae, morreu aos 81 anos, segundo comunicado publicado nesta segunda-feira (24) em sua conta oficial no Instagram.
A nota, assinada pela esposa, Latifa, informa que o artista "cruzou para o outro lado após uma convulsão seguida de pneumonia". No texto, ela agradece familiares, amigos, artistas, colegas de trabalho e fãs que acompanharam a trajetória do músico.
"Seu apoio foi sua força ao longo de toda a carreira. Ele apreciava profundamente cada fã", escreveu. Latifa também mencionou o trabalho do Dr. Couceyro e da equipe médica que cuidou do cantor durante o período crítico.
O comunicado, assinado por Latifa, Lilty e Aken, pede respeito à privacidade da família e afirma que mais informações serão divulgadas posteriormente. Jimmy Cliff é conhecido por clássicos como "Many Rivers to Cross" e "The Harder They Come".

