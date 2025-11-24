‘M E A D A’, solo de Luíza Fischer com direção de Patrícia Nardelli estreia na Sala Álvaro Moreyra

Meada é a primeira obra solo da bailarina Luíza Fischer, que pesquisa e trabalha com dança contemporânea em Porto Alegre desde 2008. Integrante do Coletivo Moebius, Luíza carrega para este espetáculo a experiência desenvolvida coletivamente desde 2023. A estreia da montagem ocorre nesta quarta-feira (26), às 19h, na Sala Álvaro Moreyra (Érico Veríssimo, 307). Entre as curiosidades da performer e intervenções da diretora Patrícia Nardelli, surgiu o solo, um deslocamento que acontece com a cabeça no chão.

Marco Maggi convida ao olhar atento em nova exposição na Fundação Iberê LEIA TAMBÉM: