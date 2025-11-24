‘M E A D A’, solo de Luíza Fischer com direção de Patrícia Nardelli estreia na Sala Álvaro Moreyra

Meada é a primeira obra solo da bailarina Luíza Fischer, que pesquisa e trabalha com dança contemporânea em Porto Alegre desde 2008. Integrante do Coletivo Moebius, Luíza carrega para este espetáculo a experiência desenvolvida coletivamente desde 2023. A estreia da montagem ocorre nesta quarta-feira (26), às 19h, na Sala Álvaro Moreyra (Érico Veríssimo, 307). Entre as curiosidades da performer e intervenções da diretora Patrícia Nardelli, surgiu o solo, um deslocamento que acontece com a cabeça no chão.
A ênfase na pesquisa física permeia todo o processo, fazendo com que sempre seja o corpo em movimento que evoque imagens, sensações, memórias e sentidos. Em cena, a instauração de um estado de presença em performance permite que o corpo se transfigure através do movimento, modificando o espaço ao redor e a percepção do público, que, afetado, abre-se para a experiência da obra. Assim, testemunhar esta jornada é participar dela, experienciando no próprio corpo a mudança de estado que ela produz. O que era, então, inicialmente um estudo sobre o peso e o apoio da cabeça, torna-se uma metáfora do desenovelar de uma vida impossível que pesa sobre os ombros, leva ao chão e, em processo, torna-se outra. Os ingressos custam a partir de R$ 30,00 via Entreatos.