Publicada em 24 de Novembro de 2025 às 12:29

Galeria Tina Zappoli promove conversa com Itelvino Jahn em 25 de novembro

Gabriel Jahn/Divulgação/JC
A Galeria Tina Zappoli (Paulino Teixeira, 35), de Porto Alegre, segue com a mostra individual Permanências, de Itelvino Jahn, aberta a visitação até 23 de dezembro. Na próxima terça-feira (25), 19h30min, o tradicional espaço expositivo das artes da Capital gaúcha promove a Conversa com o Artista. O evento terá mediação do jornalista e professor de Filosofia André Pares e é aberto a todos os interessados na obra e trajetória do escultor. 
Com cerca de 30 peças, a seleção exibe esculturas orgânicas produzidas pelo artista gaúcho recentemente, entre 2023 e 2025. A curadoria da exposição é da própria galeria, comandada pelos sócios Tina Zappoli e Marinho Neto. Nas suas obras únicas, Itelvino molda árvores tombadas - nativas do estado, frutíferas e também exóticas. Essa matéria-prima vem do garimpo em suas buscas pelas matas, de doações de pessoas que conhecem sua arte ou através de algumas secretarias do Meio Ambiente, que avisam sobre a queda ou retirada de árvores condenadas dos locais públicos. Desse modo, seu material de trabalho mais comum são troncos ocos, semi-queimados, machucados por arames ou pragas. A visitação, com entrada franca, pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 14h às 19h.

