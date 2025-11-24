Galeria Tina Zappoli promove conversa com Itelvino Jahn em 25 de novembro

Com cerca de

30 peças

, a seleção exibe esculturas orgânicas produzidas pelo artista gaúcho recentemente, entre 2023 e 2025. A curadoria da exposição é da própria galeria, comandada pelos sócios Tina Zappoli e Marinho Neto. Nas suas obras únicas, Itelvino molda árvores tombadas - nativas do estado, frutíferas e também exóticas. Essa matéria-prima vem do garimpo em suas buscas pelas matas, de doações de pessoas que conhecem sua arte ou através de algumas secretarias do Meio Ambiente, que avisam sobre a queda ou retirada de árvores condenadas dos locais públicos. Desse modo, seu material de trabalho mais comum são troncos ocos, semi-queimados, machucados por arames ou pragas. A visitação,

com entrada franca, pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 14h às 19h.