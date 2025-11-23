Grupo de Teatro CIEE-RS encerra primeiro ciclo de formação com espetáculo gratuito em Porto Alegre

O Grupo de Teatro CIEE-RS apresenta na terça-feira (25), às 20h, o espetáculo Game Over, Meu Amor, que marca o encerramento do primeiro ciclo de formação artística promovido pela instituição. A apresentação ocorre no Teatro CIEE-RS Banrisul (Dom Pedro II, 861), com entrada franca e retirada de ingressos na bilheteria duas horas antes do início da sessão.
Criado em 2025 como parte das ações culturais e de inclusão social do CIEE-RS, o grupo selecionou 20 participantes entre mais de 200 inscritos no processo seletivo realizado em Porto Alegre. A formação, gratuita e desenvolvida ao longo de todo o ano, ofereceu oficinas semanais de interpretação, voz, corpo e criação cênica, sob direção de Vanja Cá Michel, reconhecida por seu trabalho em Adolescer.
Ao longo do percurso formativo, os alunos participaram de uma imersão que combinou técnica, convivência e experimentação artística. O resultado é a montagem de Game Over, Meu Amor, uma comédia que explora acasos, desencontros e os “bugs” do amor, dialogando com diferentes linguagens cênicas e referências textuais. A dramaturgia, construída a partir de colagens e releituras, reúne autores clássicos e populares como Platão, Shakespeare, Oscarito e Luís Fernando Veríssimo. A narrativa revela o amor como um jogo imprevisível, ninguém acerta de primeira, mas sempre vale tentar de novo. Entrada franca.