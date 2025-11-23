Grupo de Teatro CIEE-RS encerra primeiro ciclo de formação com espetáculo gratuito em Porto Alegre

O Grupo de Teatro CIEE-RS apresenta na terça-feira (25), às 20h, o espetáculo Game Over, Meu Amor , que marca o encerramento do primeiro ciclo de formação artística promovido pela instituição. A apresentação ocorre no Teatro CIEE-RS Banrisul (Dom Pedro II, 861), com entrada franca e retirada de ingressos na bilheteria duas horas antes do início da sessão.

Criado em 2025 como parte das ações culturais e de inclusão social do CIEE-RS, o grupo selecionou 20 participantes entre mais de 200 inscritos no processo seletivo realizado em Porto Alegre. A formação, gratuita e desenvolvida ao longo de todo o ano, ofereceu oficinas semanais de interpretação, voz, corpo e criação cênica, sob direção de Vanja Cá Michel, reconhecida por seu trabalho em Adolescer .