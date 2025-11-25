Porto Alegre,

Publicada em 25 de Novembro de 2025 às 08:29

Meio Ambiente e Sustentabilidade inspiram Concerto de Fim de Ano do Coral Ufcspa

Luciano Valério/Divulgação/JC
O Coral Ufcspa apresentará seu Concerto de Fim de Ano nesta quinta-feira (27), às 20h, no Salão Nobre da Ufcspa (Sarmento Leite, 245). A última apresentação de 2025 tem como principais referências o meio ambiente e a sustentabilidade. Com regência de Marcelo Rabello dos Santos, mais de 100 vozes interpretarão dez composições.
Na primeira parte do espetáculo, a diversidade musical brasileira mostra a natureza como protagonista fundamental para um futuro sustentável, expondo desafios e fazendo denúncias.Planeta Água, de Guilherme Arantes, é um dos hinos da MPB sobre a força da água e a preservação da biodiversidade. A água é revisitada com Sobradinho, de Sá e Guarabyra (1977). A composição faz referência à construção da barragem no rio São Francisco, que desalojou mais de 70 mil pessoas nos anos 1970. 
As letras refletem também sobre a importância de se evitar a degradação ambiental. O xote gaúcho O Destino da Natureza, composto por Os Bertussi, em 1975, narra com tristeza o meio ambiente sendo sucumbido pelo progresso. Além de composições de Milton Nascimento, Márcio Borges e Dona Onete. A segunda parte do espetáculo inclui canções do Concerto Divas, realizado no primeiro semestre de 2025. A entrada é franca.

 

