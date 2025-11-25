Meio Ambiente e Sustentabilidade inspiram Concerto de Fim de Ano do Coral Ufcspa

O Coral Ufcspa apresentará seu Concerto de Fim de Ano nesta quinta-feira (27), às 20h, no Salão Nobre da Ufcspa (Sarmento Leite, 245). A última apresentação de 2025 tem como principais referências o meio ambiente e a sustentabilidade. Com regência de Marcelo Rabello dos Santos, mais de 100 vozes interpretarão dez composições.

Na primeira parte do espetáculo, a diversidade musical brasileira mostra a natureza como protagonista fundamental para um futuro sustentável, expondo desafios e fazendo denúncias. Planeta Água , de Guilherme Arantes, é um dos hinos da MPB sobre a força da água e a preservação da biodiversidade. A água é revisitada com Sobradinho , de Sá e Guarabyra (1977). A composição faz referência à construção da barragem no rio São Francisco, que desalojou mais de 70 mil pessoas nos anos 1970.

LEIA TAMBÉM: Cris Crochemore se apresenta esta sexta no Grezz Cris Crochemore se apresenta esta sexta no Grezz

As letras refletem também sobre a importância de se evitar a degradação ambiental. O xote gaúcho O Destino da Natureza , composto por Os Bertussi, em 1975, narra com tristeza o meio ambiente sendo sucumbido pelo progresso. Além de composições de Milton Nascimento, Márcio Borges e Dona Onete. A segunda parte do espetáculo inclui canções do Concerto Divas, realizado no primeiro semestre de 2025. A entrada é franca.