Cris Crochemore se apresenta esta sexta no Grezz Cris Crochemore se apresenta esta sexta no Grezz

Nesta sexta-feira (21), às 21h, a energia texana toma conta do palco do Grezz (Almirante Barroso, 328). Cris Crochemore, um dos grandes expoentes da música no mundo, volta a Porto Alegre para se encontrar com o poderoso Hard Blues Trio. Um show que promete transbordar virtuosismo, feeling e energia, misturando clássicos inesquecíveis, sons autorais e novidades que celebram o melhor do Blues e do Rock.

Cris Crochemore é gaúcho radicado em Houston, no Texas, desde 2018, onde vem se destacando na cena do blues americano. A apresentação em Porto Alegre promete uma imersão no blues contemporâneo, onde o talento de Crochemore se soma à autenticidade do Hard Blues Trio, com solos, grooves e performance. E ainda contará com a participação especial de Ricardo "King Jim" Cordeiro, músico gaúcho , integrante da banda Garotos da Rua, amigo de Cris desde os anos 80. O Hard Blues Trio é formato pela baixista e vocalista, Dani Ela, o guitarrista, Juliano Rosa e o baterista Alexandre Becker. Ingressos a partir de R$ 30,00 via Sympla.