Exposição revisita memória do ‘sequestro dos uruguaios’ durante Plano Condor

O Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333) inaugura, nesta terça-feira (25), às 19h, a exposição Ainda que não recorde, da uruguaia Francesca Cassariego. A mostra apresenta obras que traduzem em gesto artístico o trauma do sequestro sofrido pela artista, aos três anos de idade, em Porto Alegre, junto à mãe, Lilian Celiberti, e ao irmão, Camilo Casariego. Conhecido como “sequestro dos uruguaios", o episódio faz parte das operações do Plano Condor, articulação repressiva entre as ditaduras do Cone Sul nos anos 1970.
Ainda que não recorde apresenta três obras interligadas: um painel de papel alumínio com inscrições em alto-relevo rememora a maneira como a mãe de Francesca se comunicava durante o cativeiro; tapetes simbolizam o relato do irmão sobre as transferências forçadas de crianças durante os regimes ditatoriais; e um vídeo conduz o público até o Presídio de Punta de Rieles, no Uruguai, conectando passado e presente em uma travessia silenciosa e poética. Antes da abertura da exposição, Francesca, sua mãe e seu irmão recebem o público para uma conversa na Sala Ipê do Centro Cultural, às 17h. O evento tem entrada gratuita e não requer inscrição prévia. A exposição fica aberta à visitação na Sala Laranjeira até o dia 10 de março de 2026, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, com entrada franca.