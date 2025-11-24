Exposição revisita memória do ‘sequestro dos uruguaios’ durante Plano Condor

O Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333) inaugura, nesta terça-feira (25), às 19h, a exposição Ainda que não recorde , da uruguaia Francesca Cassariego. A mostra apresenta obras que traduzem em gesto artístico o trauma do sequestro sofrido pela artista, aos três anos de idade, em Porto Alegre, junto à mãe, Lilian Celiberti, e ao irmão, Camilo Casariego. Conhecido como “sequestro dos uruguaios", o episódio faz parte das operações do Plano Condor, articulação repressiva entre as ditaduras do Cone Sul nos anos 1970.

