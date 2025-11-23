Sopapo Poético celebra última edição do ano com o cineasta Crystom Afronário

Neste mês de novembro, o sarau Sopapo Poético realiza a sua última edição do ano, trazendo como convidado o jovem cineasta Crystom Afronário, que tem feito a diferença na comunidade onde mora, colhendo prêmios por sua maneira de olhar, transmitir e vivenciar o mundo que o cerca. O sarau ocorre nesta terça-feira (25), às 19h, no Sindicato dos Bancários de Porto Alegre (General Câmara, 424).

O sarau Sopapo Poético é promovido pela Associação Negra de Cultura (ANdC) desde 2012, sempre com entrada franca. Como outros saraus afro-brasileiros, o encontro evoca o protagonismo negro, em uma roda de atuações, reflexões e de convivências afrocentradas, reunindo artistas, pensadores e simpatizantes da cultura negra de resistência. Crystom Afronário é diretor de cinema, fotógrafo e roteirista. Nascido em Porto Alegre, iniciou sua trajetória audiovisual em 2018, fundando a produtora Justiça Poética.