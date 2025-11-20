Porto Alegre,

Publicada em 20 de Novembro de 2025 às 16:35

Araújo Vianna recebe o espetáculo ‘Uma Noite com os Bee Gees’

Show da banda Gemini Bee Gees ocorre neste sábado (23), às 21h

Luiz Henrique Picoli/Divulgação/JC
JC
JC
O Gemini Bee Gees, reconhecido entre os fã-clubes do mundo todo pela sua capacidade de recriar os shows dos Irmãos Gibb, volta a Porto Alegre para um show no Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). O grupo, que já veio algumas vezes a Capital, se apresenta no sábado (22), às 21h, com um novo espetáculo, chamado Uma Noite com os Bee Gees.
Reproduzindo com fidelidade os arranjos originais e o aparato cenográfico dos Bee Gees, o trio vai executar hits do tamanho de Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, More than a Woman e You Should Be Dancing, assim como faixas que nunca foram executadas ao vivo pela banda homenageada. O show vai fazer ainda uma homenagem para Andy Gibb (1958-1988), o irmão mais novo de Barry, Robin e Maurice. Ingressos a partir de R$ 110,00 via Sympla. 

