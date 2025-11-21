Alegre Corrêa e François Muleka apresentam ‘Gondwana’ no CHC Santa Casa

O espetáculo Gondwana é um encontro musical que celebra a ancestralidade compartilhada entre Brasil e África. Inspirado no nome do antigo continente que unia os dois territórios, o espetáculo de canções autorais apresenta a simbiose criativa dos compositores e multi-instrumentistas Alegre Corrêa e François Muleka. Neste domingo (23), às 17h, o evento chega a Porto Alegre no Sonoridades, um dos projetos mais reconhecidos na cena musical da cidade.
Com quase 50 anos de carreira, Alegre Corrêa é guitarrista, violonista, percussionista, compositor, arranjador e produtor brasileiro autodidata que construiu trajetória internacional tocando com grandes nomes da world music, entre eles, Joe Zawinul. Gravou treze álbuns solo como compositor, arranjador e instrumentista, além de apresentações com importantes orquestras, como a Orquestra de Hannover, na Alemanha. Já François Muleka, artista visual, cantor, compositor e multi-instrumentista, soma mais de 20 anos de carreira e cinco discos autorais lançados. Como arranjador, assinou os violões do disco Um Corpo no Mundo (2017), de Luedji Luna, e participou dos arranjos vocais do álbum O Amor é Um Ato Revolucionário (2019), de Chico César. Entrada franca.