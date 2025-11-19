Pintura de Klimt vira obra moderna mais cara ao ser vendida por US$ 236,4 mi

Uma pintura do artista Gustav Klimt se tornou a obra de arte moderna mais cara a ser vendida em um leilão. A obra atingiu o valor recorde de US$ 236,4 milhões na noite desta terça-feira (18), durante o primeiro leilão realizado pela Sotheby's em sua nova sede, no edifício Breuer, em Nova York, nos Estados Unidos.

O quadro ultrapassou os US$ 157,2 milhões pelos quais a obra "Nu Reclinado", pintada por Amedeo Modigliani em 1917, foi vendido em 2018, também em leilão realizado pela Sotheby's. Ele também passou a integrar o grupo de peças de arte vendidas por valores superiores a US$ 100 milhões.

A pintura de Klimt em questão, "Retrato de Elisabeth Lederer", superou com folga os US$ 150 milhões que haviam sido estimados. A obra retrata a filha de um grande mecenas da arte, em pé e usando um vestido branco sobre um fundo azul-claro. Ela pertencia ao espólio do executivo Leonard Lauder, presidente da empresa de cosméticos Estée Lauder e morto no mês de julho.

O quadro foi disputado por pelo menos seis pessoas, tendo uma delas se juntado à disputa apenas quando foi oferecido um lance de US$ 171 milhões. A informação é do The Wall Street Journal. Segundo o veículo americano, a guerra de lances se estendeu por 20 minutos antes que um colecionador anônimo, que participava da disputa via telefone, oferecesse o lance máximo e conquistasse a obra.

O preço oferecido superou também o valor pelo qual foi vendido a peça anterior de Klimt a ir a leilão. Em 2023, a pintura "Dama com Leque" foi vendida por US$ 108,8 milhões.

Antes que "Retrato de Elisabeth Lederer" fosse à leilão, a Sotheby's já havia se comprometido a pagar o valor da peça caso a mesma não alcançasse um valor recorde, convicta de que esse seria o caso. A casa de leilões deve receber a maior parte da venda e havia estendido essa garantia a todas as 24 peças do acervo de Lauder presentes no leilão.