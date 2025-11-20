Prime Rock Brasil chega a Capital e promete grandes encontros do rock nacional este sábado

Porto Alegre será palco de um festival especial aos amantes do rock brasileiro. No sábado (22), a partir das 14h, o Prime Rock Brasil desembarca no Parque Harmonia (Loureiro da Silva, 255) com um line-up que reúne sete grandes nomes que marcaram gerações: Capital Inicial, Paula Toller, Humberto Gessinger, Blitz, Nenhum de Nós, TNT e Biquini Cavadão.

Capital Inicial chega com a turnê Acústico MTV 25 anos , revisitando arranjos que marcaram época. Paula Toller, eterna voz do Kid Abelha, apresenta um repertório de sucessos que embalam a trajetória do pop rock nacional. Biquini Cavadão, prestes a completar 40 anos de carreira, retorna ao Estado após quase dez anos. Blitz, comandada por Evandro Mesquita, prepara um show com irreverência e criatividade inatas à banda. TNT, ícone do rock gaúcho, celebra a importância da música daqui. Nenhum de Nós promete clássicos que se transformaram em hinos e embalam gerações. E Humberto Gessinger, lendário líder dos Engenheiros do Hawaii, leva ao festival o projeto Acústico Engenheiros do Hawaii , revisitando sucessos como Infinita Highway e Toda Forma de Poder em versões intimistas e emocionantes. Os ingressos custam a partir de R$ 165,00 em blueticket.