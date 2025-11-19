Peça ‘Caio em Revista’ traz textos inéditos de Caio Fernando Abreu no Stravaganza

Espetáculo solo do ator Roberto Camargo, Caio em Revista dirigido por Luís Artur Nunes, que põe em cena textos inéditos de Caio Fernando Abreu, estreia no Estúdio Stravaganza (Dr. Olinto de Oliveira, 98), nesta sexta-feira (21), às 20h. O espetáculo permanece em cartaz até dia 30 do mesmo mês, sempre de sexta-feira a domingo, após cumprir temporada de sucesso em São Paulo. Marcadas por altas doses de ironia e sarcasmo, as crônicas publicadas em revistas, como a Around, depois AZ, fazem um retrato dos anos 1980, com as suas questões sexuais, sociais e de mudança de comportamento.

A ideia do espetáculo Caio em Revista surgiu em uma homenagem para o escritor, onde Roberto Camargo, um dos fundadores da Terça Insana, em meio aos textos mais densos e conhecidos de Caio trouxe Bolero , uma crônica escrita para a revista AZ, editada por Joyce Pascowitch , que comandou uma revolução editoria l nos anos 1980, trazendo personagens e a efervescente cena cultural de São Paulo para as suas páginas e capas. Ao lado de Caio, trabalhavam para as suas publicações a fotógrafa Vania Toledo, o jornalista Antônio Bivar e o artista Guto Lacaz, que assinava a direção de arte e que agora, em Caio em Revista assina o cenário e toda a parte gráfica.

