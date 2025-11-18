Centro Cultural 25 de Julho promove visita guiada à exposição Ode à Vida e roda de poesia em homenagem a Mario Pirata

O Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (Germano Petersen Júnior, 250) realiza nesta quarta-feira (19), às 19h, uma atividade especial para marcar o encerramento da exposição Ode à Vida . O público poderá conferir uma visita guiada à mostra, que reúne produções das oficinas de desenho, pintura e poesia realizadas no local.

As atividades artísticas s ão coordenadas pela professora Anelore Schumann e realizadas durante o ano de 2025 por 17 crianças e adolescentes como parte das atividades do Ateliê dos Arteiros, do projeto Gira-Arte. Haverá também uma roda de poesia em homenagem ao artista Mario Pirata, que faleceu no último mês de julho. A entrada do evento é franca.