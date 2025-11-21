Ospa completa 75 anos em concerto inédito neste final de semana

Neste domingo (23), a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a Ospa, completa 75 anos. Para marcar a data e celebrar com o público, o conjunto fará o concerto Ospa 75 Anos. Serão duas sessões, uma no sábado (22), e outra no domingo (23), ambas às 17h, na Sala Sinfônica do Complexo Cultural Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501).

A apresentação traz a orquestra sob a regência do diretor artístico da Ospa, o maestro Manfredo Schmiedt, executando um repertório cheio de referências à história e cultura do Brasil e do Rio Grande do Sul que celebra o Dia da Consciência Negra . Apresentação contará com a participação do grupo de percussão Martelo e do Coro Sinfônico da Ospa. Ingressos a partir de R$ 10,00 via Sympla.