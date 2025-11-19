Porto Alegre,

Publicada em 19 de Novembro de 2025 às 10:44

51ª Semana da Restinga tem mais de 50 atividades culturais e sociais

Alex Rocha/PMPA/Divulgação/JC
A 51ª Semana da Restinga segue até o próximo domingo, dia 23 de novembro, na Esplanada da Restinga, com programação musical intensa nos próximos dias. O evento é uma das festas comunitárias mais tradicionais de Porto Alegre e conta com mais de 50 atividades culturais e sociais, entre elas mostra de cinema, shows, teatro, feiras, oficinas, atos religiosos, espaço terapêutico, pedagógico, dança, entre outros. Diversos artistas e bandas musicais de vários estilos participam do evento cultural na Zona Sul da Capital. A Semana da Restinga tem o apoio da Secretaria Municipal da Cultura. Confira abaixo a programação completa.
Diversos artistas e bandas musicais de vários estilos participam do evento cultural na Zona Sul da Capital. A Semana da Restinga tem o apoio da Secretaria Municipal da Cultura. Confira abaixo a programação completa.
20, quinta-feira
16h50 às 17h – Abertura
17h às 17h50 – Memórias e Tradição Afro
17h55 às 18h10 – MC Cartola
18h10 às 19h – Banda 8 Anjo
19h10 às 20h – Banda Raiz do Gueto
20h às 21h – Leandro Rap Power
21h10 às 22h – Samba da Resistência
22h10 às 23h – Coletivo Hip-Hop Tinga
23h10 às 0h – Magic Charme

21, sexta-feira
16h50 às 16h55 – Abertura
16h55 às 17h10– MC KG
17h10 às 18h – Bob Barbosa
18h10h às 19h – Banda Resgate
19h10 às 20h – Angel Music
20h10 às 21h – Mdez Records
21h10 às 22h – Pagode da Cruz
22h10 às 0h – Fórum Permanente do Hip-Hop

22, sábado
17h às 17h10 – Abertura
17h10 às 18h – Corka Estratégia
18h10 às 19h – Banda Raízes
19h10 às 20h – Pagode do Buiu
20h10 às 21h – Variáveis
21h10 às 22h – Jeff Conex
22h10 às 23h – Rodrigo Almada e banda
23h10 às 0h– Banda Sâmu Roots

23, domingo
17h às 17h10– Abertura
17h10 às 18h – Show de Calouros
18h10 às 19h – Banda Extremo
19h10 às 20h – Brique da Batedeira Musical
20h10 às 21h – Banda Rosa Sul
21h10 às 22h – Família Preto Bom
22h10 às 23h – Samba da Tarde
23h10 às 0h – MC Nego Bola

