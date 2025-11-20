Porto Alegre,

Publicada em 20 de Novembro de 2025 às 12:50

Ajuliacosta volta a Porto Alegre com a turnê do álbum ‘Novo Testamento’

Apresentação ocorre neste sábado (22), no Bar Opinião

Mateus Aguiar/Divulgação/JC
Uma das figuras mais representativas da nova geração do hip hop brasileiro vai fazer a sua estreia em Porto Alegre. Ajuliacosta subirá ao palco do Opinião, neste sábado (22), às 21h, para fazer o show de lançamento do álbum Novo Testamento.
Lançado em setembro de 2025, o disco reúne 11 faixas que reafirmam o rap em sua forma mais pura, mesclando uma lírica afiada e crítica social. Com 1,5 milhão de ouvintes nas plataformas de streaming, a cantora transita entre o boombap clássico dos anos 80 e a contemporaneidade do trap. No repertório do show, estarão algumas faixas da sua nova empreitada, como O que a Julia Vai Ser?, Dharma e Quero Saber. As composições que fizeram Ajuliacosta se tornar conhecida em todo o nosso país também devem aparecer ao longo da noite, como Homens como Você, Não Foi do Nada e Queen Chavosa. Ingressos a partir de R$ 75,00 via Sympla.

