Poema de Oliveira Silveira musicado chega às plataformas musicais na voz de Loma Solaris

A gravação de Loma Preta Gaúcha, o novo disco de Loma Solaris, vem ancorada em valores transcendentes, cercada de profissionais de muita qualidade, parceiros de uma vida, grandes nomes da cultura gaúcha. Pouco a pouco as músicas vão chegando e traçando sua história, até completar o mosaico que formará o álbum, previsto para o primeiro semestre de 2026. Loma Preta Gaúcha celebra os 50 anos de carreira da artista em grande estilo.

O próximo single vem com a força da poesia de Oliveira Silveira, um poema que, cantado por Loma, amplia a voz do povo negro brasileiro e do Rio Grande do Sul. O Trigo traz um tema doloroso e difícil na história recente da humanidade. Os trabalhos forçados nas plantações, que condicionaram os negros a uma expectativa de vida muito curta pelos abusos, torturas e solidão. O poema ilustra a vida simples nos quilombos no Estado e no Brasil, fonte de algum alívio enquanto duraram. Não por acaso, O Trigo chega às plataformas musicais nesta quinta-feira (20), dia da Consciência Negra. Acompanham Loma os músicos Tamiris Duarte no contrabaixo e arranjo, Gilberto Oliveira na guitarra, Vladimir Rodrigues no violão — responsável por musicar a poesia —, Tuti Rodrigues e Josué de Oliveira na percussão e Paloma Trevisan na gaita.