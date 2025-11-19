‘Geppetto’, peça de bonecos, retrata a relação entre um filho e o pai que precisa de cuidados na velhice

O que acontece com Pinóquio todo mundo sabe: o boneco de madeira ganha vida e se torna um menino de verdade. Mas, se essa trama tivesse uma continuação, como seria a trajetória do personagem na vida adulta, responsável por cuidar de seu criador? Essa foi a inspiração de Geppetto , nova montagem do premiado grupo teatral Máscara EnCena. Concebido e com atuação de Fábio Cuelli, o espetáculo de bonecos terá temporada de estreia em Porto Alegre a partir desta sexta-feira (21) e segue até 30 de novembro, às sextas-feiras, sábados e domingos, às 19h, na Sala Álvaro Moreyra (Erico Veríssimo, 307). Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla por R$ 25,00.

Na versão gaúcha, os protagonistas não têm os mesmos nomes da fábula conhecida mundialmente. Mas o roteiro retrata a relação entre um homem e a figura paterna, tendo como referência o clássico As Aventuras de Pinóquio: história de uma marionete , lançado pelo italiano Carlo Collodi, em 1883. Tudo surgiu a partir da experiência pessoal de Fábio Cuelli, que utiliza boneco híbrido e marionete em cena. Com texto de Nelson Diniz e direção cênica de Liane Venturella, a produção tem como cenário uma oficina com ferramentas, pedaços de madeira e blocos de argila, são as matérias-primas para as criações do filho que, além de médico, seguiu o ofício do pai e tornou-se escultor.