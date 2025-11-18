Porto Alegre,

Publicada em 18 de Novembro de 2025 às 16:42

Roberto Carlos poderá ter uma emissora de rádio para tocar as suas músicas

O músico avalia o projeto de uma rádio digital exclusiva, que deve se chamar Rádio Clube Roberto Carlos (RCRC)

DANI BARCELLOS/JC
Agências
São tantas emoções. Roberto Carlos poderá ter uma estação de rádio digital para chamar de sua. O músico avalia o projeto, que ainda não tem data para ir ao ar.
A ideia é que a emissora, que vai se chamar Rádio Clube Roberto Carlos (RCRC), toque músicas compostas pelo Rei, valendo interpretações próprias ou feitas por outros cantores.
Além das músicas, a emissora vai trazer curiosidades sobre a vida e a obra do compositor. O acesso será gratuito, mas para os fãs mais devotados, a RCRC poderá ter planos de assinatura que darão alguns benefícios.
De acordo com a assessoria de imprensa do músico, Roberto Carlos está analisando cada detalhe da RCRC.

