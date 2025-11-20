Exposição ‘Maio 24’ reúne registros fotográficos da enchente de 2024 no Teatro Renascença

O hall do Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307), em Porto Alegre, recebe até 28 de novembro a exposição Maio 24, uma mostra de artes visuais que convida o público à reflexão sobre a maior tragédia ambiental da história recente do Rio Grande do Sul.

O projeto reúne 20 fotografias registradas por profissionais da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul (ARFOC-RS), que estiveram nas ruas documentando os impactos da enchente de 2024 na capital gaúcha. As imagens, selecionadas pela curadoria da própria entidade, expressam de forma sensível e contundente o drama humano, a força da solidariedade e a resiliê ncia da população diante do desastre.

O projeto também busca ampliar o acesso à cultura, promovendo visitas guiadas para estudantes de escolas públicas, em uma atividade educativa voltada à compreensão das mudanças climáticas e de seus efeitos sobre o cotidiano das cidades. Monitores especialmente treinados estarão disponíveis para atendimento inclusivo e acolhedor: no dia 21 de novembro, à tarde, e nos dias 24, 26 e 28 de novembro, no turno da manhã. A mostra é totalmente gratuita e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Teatro Renascença.