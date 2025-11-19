Companhia Espaço em Branco estreia ‘Colapso e Destruição da Cidade de Porto Alegre’, última peça escrita por Julio Zanotta

A Companhia Espaço em Branco retorna aos palcos com a estreia do espetáculo Colapso e Destruição da Cidade de Porto Alegre. As apresentações ocorrem na quinta-feira (20), sexta-feira (21) e sábado (22), sempre às 20h, no Teatro CHC Santa Casa (Independência, 75). A peça é a última obra escrita pelo dramaturgo Julio Zanotta, poucos meses antes de falecer, em novembro do ano passado. Com direção de João de Ricardo, a dramaturgia foi pensada especialmente para a Espaço em Branco e vem como uma provocação satírica do autor sobre a enchente de 2024 que assolou Porto Alegre.

A montagem narra a história de uma bela capital do sul do Brasil que mergulha em uma catástrofe apocalíptica. Perturbações atmosféricas, geológicas, sanitárias e sociais desencadeiam uma sequência de eventos que reduzem Porto Alegre a pó. Nesse cenário de ruínas, a peça constrói um mosaico de imagens e cenas curtas, revelando ao público os conflitos de interesse e as experiências diversas dos habitantes da cidade em colapso: os desvalidos que perderam tudo, os ricos que planejam a fuga e os políticos que, por meio de planos mirabolantes, tentam manter o controle sobre uma população revoltosa e lucram com a tragédia. Ingressos a partir de R$ 30,00 via Sympla.