Bataclã FC lança a primeira parte de seu quarto disco no Bar Ocidente

O lançamento do single da música Islâmico Bagulyon, anuncia o quarto disco da Bataclã FC em 28 anos de carreira, Sopapo Beat. A banda formada para este show inclui grandes músicos da cena sulista como Angelo Primon (guitarra, voz e violão), Indira Castro (voz), Vitor Curth (bateria), Danilo Marcondes (baixo e voz), Duke Jay (toca-discos e voz), Pingo Borel (congas), Sandro Gravador (sopapo e repinique), Marcelo Corsetti (guitarra) e Richard Serraria (poesias e voz). A grande noite ocorre nesta quinta-feira (20), às 21h, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), em uma data referencial e em um espaço que vem abrigando e fortalecendo a cultura gaúcha por mais de quatro décadas.
Com oito prêmios Açorianos de Música, a banda, com sua poética peculiar porto-alegrense, se manifesta sobre o conflito na Faixa de Gaza posicionando-se de maneira solidária junto ao povo palestino. Nesta apresentação encerra-se o ciclo Pai Guaíba, composto por 14 shows, mostrando canções dessa trajetória e anunciando três canções do novo trabalho: Islâmico Bagulyon, Pachamama Revolução e Que pasa papá. Além de participação especial das bonecas Andarilhas Gigantes do Quilombo do Sopapo e abertura de voz de Bruno Negrão com poema E se Jesus fosse preto, e de Ronald Augusto com um poema Ogúnico. Ingressos a partir de R$ 30,00 via Sympla.