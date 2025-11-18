Bataclã FC lança a primeira parte de seu quarto disco no Bar Ocidente

O lançamento do single da música Islâmico Bagulyon , anuncia o quarto disco da Bataclã FC em 28 anos de carreira, Sopapo Beat . A banda formada para este show inclui grandes músicos da cena sulista como Angelo Primon (guitarra, voz e violão), Indira Castro (voz), Vitor Curth (bateria), Danilo Marcondes (baixo e voz), Duke Jay (toca-discos e voz), Pingo Borel (congas), Sandro Gravador (sopapo e repinique), Marcelo Corsetti (guitarra) e Richard Serraria (poesias e voz). A grande noite ocorre nesta quinta-feira (20), às 21h, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), em uma data referencial e em um espaço que vem abrigando e fortalecendo a cultura gaúcha por mais de quatro décadas.

