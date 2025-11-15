Sala Redenção promove mostra em alusão à Consciência Negra

A Sala Redenção (Eng. Luiz Englert, 333) realiza, a partir desta segunda-feira (17), a mostra Consciência Negra . Com sessões gratuitas e abertas ao público, o conjunto de filmes reflete sobre a presença negra no cinema e apresenta um modo de pensar e criar o mundo que rompe com as hierarquias coloniais da imagem e afirma o cinema como território de liberdade.

A mostra estreia com o documentário Dorival Caymmi - um homem de afetos (2019), que revela o universo sensível do compositor que trouxe para a música brasileira uma identidade de raízes africanas. Conta também com duas sessões seguidas de debate: a primeira com o filme O poeta da consciência negra - Oliveira Silveira ; e a segunda com a exibição de quatro curtas-metragens apresentados por seus realizadores, O tempo (2023), Filhas de lavadeiras (2019), Cinzas (2015) e Jeguatá Xirê (2024). No encerramento, a sessão é do filme Marte Um (2022), obra que foi selecionada para representar o Brasil na edição do Oscar em 2023. A mostra segue até quarta-feira (19) com entrada franca em todas as sessões.

Confira a programação completa:

Segunda-feira (17) | 16h

Dorival Caymmi - Um Homem de Afetos

(Dir. Daniela Broitman | Brasil | 2019 | 90 min | Documentário | 10 anos)

Uma das maiores figuras da música brasileira, Dorival Caymmi tem suas memórias e confidências relembradas por meio de uma inédita entrevista realizada em 1998. Traduzindo sensorialmente os versos de Caymmi, o documentário passeia pela atmosfera vibrante dos pescadores baianos, as referências de raiz africana, a religiosidade e espiritualidade no candomblé, e suas histórias de amor.

Segunda-feira (17) | 19h + Conversa com Bira Toledo e Ronald Augusto

O Poeta da Consciência Negra - Oliveira Silveira

(Dir. Camila de Moraes | Brasil | 2022 | 24 min | Documentário | Livre)

O documentário retrata a vida e obra do poeta gaúcho, focando em sua atuação como intelectual e ativista do movimento negro, incluindo a luta pela criação do Dia Nacional da Consciência Negra.

Terça-feira (18) | 16h

Branco Sai, Preto Fica

(Dir. Adirley Queirós | Brasil | 2015 | 93 min | Drama, Documentário, Ensaio | 12 anos)

Tiros em um baile de black music na periferia de Brasília ferem dois homens, que ficam marcados para sempre. Um terceiro vem do futuro para investigar o acontecido e provar que a culpa é da sociedade repressiva.

Terça-feira (18) | 19h | Sessão de curtas + Conversa com os realizadores

O Tempo

(Dir. Ellen Correa | Brasil | 2023 | 13 min | Drama | 12 anos)

Rodrigo é um jovem negro que mora com a mãe em um bairro central de Porto Alegre. Em uma noite chuvosa em meio a uma crise de ansiedade, Rodrigo faz uma ação que muda todo contexto da relação mãe e filho.

+

Filhas de Lavadeiras

(Dir. Edileuza Penha de Souza | Brasil | 2019 | 22 min | Documentário | Livre)

O documentário apresenta histórias de Mulheres Negras que graças ao trabalho árduo de suas mães puderam ir para escola e refazer os caminhos trilhados pelas suas antecessoras. Suas memórias, alegrias e tristezas, dores e poesias se fazem presente como possibilidades de um novo destino. Transformando o duro trabalho das lavadeiras em um espetáculo de vida e plenitude.

+

Cinzas

(Dir. Larissa Fulana de Tal | Brasil | 2015 | 15 min | Documentário | Livre)

"Cada favelado é um universo em crise", e com Toni não é diferente. Ele vive mais um dia de rotina: ônibus lotado, salário atrasado, exploração no trabalho, descrença nos estudos, falta de grana, polícia e solidão.

+

JEGUATÁ XIRÊ

(Dir. Alan Brito, Ana Moura e Marcelo Freire | Brasil | 2024 | 7 min | Animação | Livre)

O céu é um arquivo de narrativas. Em cada estrela ou sombra, ressoam histórias que guiam sonhos e lutas. Seguimos o rastro de uma serpente cósmica que dissolve fronteiras e traça novos caminhos. Entre cantos ancestrais, corpos e pensamentos brilham como constelações insurgentes

Quarta-feira (19) | 16h

A Pequena Vendedora de Sol

(Dir. Djibril Diop Mambéty | Brasil | 2019 | 45 min | Documentário | 10 anos)

Sili é uma menina com deficiência que se desloca com muletas e atravessa confiante uma cidade repleta de obstáculos. Torna-se a primeira garota a vender o jornal diário nacional "Le soleil" ("O sol"), no competitivo mundo dos jovens meninos vendedores de jornais.



Quarta-feira (19) | 19h

Marte Um

(Dir. Gabriel Martins | Brasil | 2022 | 115 min | Drama | 10 anos)

A família negra de classe média baixa Martins vive em uma grande cidade brasileira após a posse de um presidente extremista. A mãe, Tércia, reinterpreta o mundo após um encontro inesperado. Wellington, o pai, aposta na carreira do filho Deivinho, que segue as ambições paternas, mas sonha em estudar astrofísica. A filha mais velha, Eunice, apaixona-se e questiona sair de casa.