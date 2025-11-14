Gaúcho radicado em Amsterdã, Alex Rossi faz única apresentação no Espaço 373 este domingo

No domingo (16), às 21h, o gaitista Alex Rossi sobe ao palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) com o espetáculo Entre Notas e Silêncios . Reconhecido como um dos grandes nomes da gaita moderna, Alex apresenta um repertório que transita entre composições autorais, clássicos instrumentais, releituras de bossa nova e peças consagradas da gaita cromática.

Chisme Festival anuncia horários e programação completa de shows LEIA AINDA:

Ao lado de Luís Henrique "New" (piano), Nico Bueno (contrabaixo) e Martin Estevez (bateria), Alex Rossi Quartet convida o público a uma experiência musical que combina o calor da música brasileira com a sofisticação do jazz europeu. Os arranjos equilibram lirismo, improvisação e sutileza, transformando cada tema em um diálogo vivo entre os instrumentos. Ingressos entre R$ 35,00 e R$ 150,00 via Tri.RS.