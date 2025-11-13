Chisme Festival anuncia horários e programação completa de shows

Em sua segunda edição, o Chisme Festival movimentará o Jockey Club do Rio Grande do Sul (Diário de Notícias, 750) neste sábado (15), das 13h até a meia-noite. O evento celebra a diversidade artística da América Latina, através de shows nacionais e internacionais, roda de milonga, gastronomia, festas, experiências e surpresas que resgatam a conexão do público com o pampa e a cultura fronteiriça. Os ingressos estão à venda pelo site tri.rs , com preços de R$ 45,00 a R$ 90,00.

LEIA TAMBÉM: Feira do Livro aquece venda de clássicos e fortalece a reconstrução de bibliotecas pessoais



O line-up mescla ritmos que vão de símbolos do regionalismo, como a milonga, passando pela cumbia, o candombe, o reggaeton e a música eletrônica, até chegar aos ritmos caribenhos. Serão 12 atrações musicais se revezando entre um palco montado em meio ao hipódromo e uma pista de dança instalada nas costas do edifício tombado como patrimônio histórico do Estado. A programação no palco principal começa às 15h20min com um show intimista e delicado da gaúcha Nina Nicolaiewsky e a Sucinta Orquestra, formada por Clarissa Ferreira, Bibiana Turchiello, Miriã Moreira Farias, Gabi Vilanova e Luyra Dutra. Depois, às 16h40min, será a vez de conferir ao vivo alguns dos maiores sucessos de Nei Lisboa. No entardecer, às 18h, o público poderá cantar e dançar ao som da dupla argentina Perotá Chingó. No local, além do Palco Chisme, haverá a pista O Pampa em Transe, com diversas outras atrações.

Confira a programação completa:

Abertura dos portões: 13h

Roda de Milonga: 14h

Palco Chisme:

15h20min — Nina Nicolaiewsky & Sucinta Orquestra

16h40min — Nei Lisboa

18h — Perotá Chingó (ARG)

19h20min — Emily Borghetti

20h20min — Julieta Rada convida Rubén Rada (UY)

21h40min — Frente Cumbiero (COL)

Pista O Pampa em Transe:

17h20min — Festa Problemón

18h40min — Chancha Via Circuito (ARG)

19h40min — Miss Tacacá (PA)

21h — Festa Coice

22h20min — Clementaum (PR)