Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 18 de Novembro de 2025 às 10:53

Mari Gazen celebra a força feminina no show ‘Encanta’ no Teatro do Bourbon Country

A apresentação será na quinta-feira (20), às 21h, com convidados especiais como Frank Solari, Juliano Barreto e Stephanie Lii

A apresentação será na quinta-feira (20), às 21h, com convidados especiais como Frank Solari, Juliano Barreto e Stephanie Lii

Johnny Marco/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
Uma noite para celebrar histórias e suas transformações através da música. Em Encanta, o novo show de Mari Gazen, o público será convidado a embarcar em uma viagem no tempo através da música, com fortes emoções e a força feminina que marca gerações. A apresentação será na quinta-feira (20), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Os ingressos custam a partir de R$ 55,00 e estão via plataforma Uhuul.
Uma noite para celebrar histórias e suas transformações através da música. Em Encanta, o novo show de Mari Gazen, o público será convidado a embarcar em uma viagem no tempo através da música, com fortes emoções e a força feminina que marca gerações. A apresentação será na quinta-feira (20), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Os ingressos custam a partir de R$ 55,00 e estão via plataforma Uhuul.
Após anos como líder de bandas, inspirada pelas grandes divas da música mundial, Mari estreia seu show solo em um grande teatro, num momento que simboliza  renascimento, coragem e plenitude.  Sob a direção musical de Cristian Sperandir e direção cênica de Juliano Barreto, o show costura clássicos eternizados por Elis Regina, Tina Turner, Celine Dion, Shania Twain e Nina Simone com a própria trajetória da cantora.

 

Notícias relacionadas