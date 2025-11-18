Mari Gazen celebra a força feminina no show ‘Encanta’ no Teatro do Bourbon Country

Uma noite para celebrar histórias e suas transformações através da música. Em Encanta , o novo show de Mari Gazen, o público será convidado a embarcar em uma viagem no tempo através da música, com fortes emoções e a força feminina que marca gerações. A apresentação será na quinta-feira (20), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Os ingressos custam a partir de R$ 55,00 e estão via plataforma Uhuul.

Após anos como líder de bandas, inspirada pelas grandes divas da música mundial, Mari estreia seu show solo em um grande teatro, num momento que simboliza renascimento, coragem e plenitude. Sob a direção musical de Cristian Sperandir e direção cênica de Juliano Barreto, o show costura clássicos eternizados por Elis Regina, Tina Turner, Celine Dion, Shania Twain e Nina Simone com a própria trajetória da cantora.