Companhia Afro-Sul de Música e Dança promove trilha cultural a partir desta quarta

A partir de quarta-feira (19), até o dia 23 de novembro, o grupo Afro Sul/Odomode propõe uma série de atividades abertas ao público para celebrar o mês da Consciência Negra e os 50 anos da instituição. Uma Roda de Saberes Ancestrais abre o evento, nesta quarta-feira (19), às 10h, e pretende refletir sobre temas como o poder ancestral da beleza e a influência das questões estéticas no reconhecimento e posicionamento da população negra no Salão de Atos da Ufrgs (Paulo Gama, 110).

Na sexta-feira (21), ao longo do dia, será feita a pintura de um mural na fachada do Instituto Sociocultural Afro-Sul/Odomode (Ipiranga, 3850) para celebrar o Legado da Cultura Afro-Gaúcha. E no sábado (22), a partir das 14h, o Festival Tem Preta no Sul ocupa a Praça do Aeromóvel, com uma feira de afroempreendedorismo, atividade infantil afro-referenciada e apresentações do Afro-Sul e convidados.

