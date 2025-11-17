‘50 Tons de Pretas’ é atração do Sarau do Solar da Assembleia Legislativa

O Sarau do Solar Música e Diversidade da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul(ALRS) promove, nesta quarta-feira (19), às 19h, o espetáculo da dupla 50 Tons De Pretas na Concha Acústica do Theatro São Pedro (Riachuelo, 1.089). A apresentação é alusiva à Semana da Consciência Negra promovida pela ALRS.

Dejeane Arruée e Graziela Pires formam o 50 Tons De Pretas , que já produziu um repertório representativo e diverso, ganhando reconhecimento no estado do Rio Grande do Sul com o Prêmio Açorianos de música em 2021, em que foram agraciadas na categoria Melhor Álbum MPB, Melhores Intérpretes e Melhores Compositoras. Meus Heróis traz sucessos do disco Dengo e Voa . As letras das canções buscam refletir, alertar, acariciar e motivar aqueles que acreditam na arte como ferramenta de transformação e de luta. A entrada é franca.