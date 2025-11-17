Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 17 de Novembro de 2025 às 16:41

Graxa.im apresenta concerto que mistura milonga e eletrônico nesta terça

‘Ecos’ propõe uma leitura contemporânea da tradição musical gaúcha no Teatro de Câmara Túlio Piva

‘Ecos’ propõe uma leitura contemporânea da tradição musical gaúcha no Teatro de Câmara Túlio Piva

Graxaim/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
O grupo instrumental gaúcho Graxa.im realiza uma apresentação inédita e especial no Teatro de Câmara Túlio Piva (República, 575), em Porto Alegre. O concerto, intitulado Ecos, ocorre nesta terça-feira (18), às 20h. O evento se destaca por oferecer uma experiência musical sofisticada a um preço acessível, com ingressos a partir de R$ 15,00, disponível via Sympla. 
O grupo instrumental gaúcho Graxa.im realiza uma apresentação inédita e especial no Teatro de Câmara Túlio Piva (República, 575), em Porto Alegre. O concerto, intitulado Ecos, ocorre nesta terça-feira (18), às 20h. O evento se destaca por oferecer uma experiência musical sofisticada a um preço acessível, com ingressos a partir de R$ 15,00, disponível via Sympla
O Graxa.im é formado originalmente por Daniel Carpter, no violão de aço, e Luciano Amorim, no contrabaixo elétrico, e agora conta com a participação especial do baterista Chico Lopes, músico lendário na cena de rock gaúcho. O repertório do show reúne 15 faixas autorais, divididas em blocos temáticos referentes aos discos da banda: Minuano (2022), Passado (2023) e Noturno (2024).

Notícias relacionadas