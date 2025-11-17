Graxa.im apresenta concerto que mistura milonga e eletrônico nesta terça

O grupo instrumental gaúcho Graxa.im realiza uma apresentação inédita e especial no Teatro de Câmara Túlio Piva (República, 575), em Porto Alegre. O concerto, intitulado Ecos , ocorre nesta terça-feira (18), às 20h. O evento se destaca por oferecer uma experiência musical sofisticada a um preço acessível, com ingressos a partir de R$ 15,00, disponível via Sympla .

O Graxa.im é formado originalmente por Daniel Carpter, no violão de aço, e Luciano Amorim, no contrabaixo elétrico, e agora conta com a participação especial do baterista Chico Lopes, músico lendário na cena de rock gaúcho. O repertório do show reúne 15 faixas autorais, divididas em blocos temáticos referentes aos discos da banda: Minuano (2022), Passado (2023) e Noturno (2024).