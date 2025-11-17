Trajetória da diretora teatral Maria Helena Lopes é tema de debate na Uergs

A vida e a obra da diretora teatral gaúcha Maria Helena Lopes serão o tema de um debate que será realizado nesta terça-feira (18), às 17h, na Sala 1B do Prédio 1 do Campus Central da Uergs (Washington Luiz, 675). Participarão do encontro a escritora e historiadora Juliana Wolkmer e o ator Sergio Lulkin, que integrou o Grupo Tear. Em pauta, estarão temas como a história das mulheres, a direção teatral feminina e a importância dos acervos de teatro como espaços de memória e resistência. A entrada é gratuita.

