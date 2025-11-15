Porto Alegre,

Publicada em 15 de Novembro de 2025 às 12:57

Festival Itália celebra 150 anos da imigração italiana e atrai grande público no feriado em Porto Alegre

FILIPE CHAGAS/DIVULGAÇÃO/JC
Osni Machado
Osni Machado Colunista
A agradável manhã de sol deste sábado (15), feriado da Proclamação da República, levou um grande público ao Parque Harmonia, em Porto Alegre, onde ocorre o Festival Itália, evento inédito que celebra os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Logo nas primeiras horas do dia, visitantes já circulavam pelos estandes e espaços culturais, aproveitando a combinação de clima ameno, programação extensa e entrada franca.    LEIA TAMBÉM: Clima de Natal no Bourbon Carlos Gomes   Realizado neste fim de semana, dias 15 e 16 de novembro, o festival traz ao coração da Capital uma imersão na cultura italiana, com gastronomia típica, música, artesanato, produtos coloniais e jogos tradicionais. A iniciativa é apresentada pela Caixa Econômica Federal e organizada pela Veveta Produções e Join Desafios, com parceria institucional do Instituto RSNASCE e apoio da Câmara Italiana de Comércio e do Consulado Geral da Itália.   A atmosfera do evento remete aos cenários clássicos da Itália: tarantelas que ecoam pelo parque, o aroma de café recém-extraído, feiras de produtos coloniais e mesas coletivas que convidam o público a compartilhar sabores e histórias. O festival inclui atrações que vão dos jogos coloniais da Festa da Uva de Caxias do Sul aos shows de artistas que celebram a alma italiana, além de vinhos, espumantes, drinques tradicionais e itens da agricultura familiar.   Um dos pontos altos do sábado é o Carnevalle di Venezia, com mais de 20 artistas de Nova Veneza (SC) desfilando em trajes típicos que remetem a séculos de tradição veneziana. Reconhecido como o maior evento do gênero fora da Itália, o grupo colore o Harmonia com máscaras, tecidos e encenações que encantam o público.   “O Festival Itália representa um encontro de gerações. É a valorização da música, da dança, da arte, do trabalho realizado por milhares de imigrantes que ajudaram a construir os pilares do nosso Estado. Foi pensado para despertar o afeto pela dolce vita, mesclando a tradição e a contemporaneidade”, destaca Lourival da Silva, da Veveta Produções. Segundo ele, o evento reúne famílias, empreendedores, artesãos e artistas de diversas regiões do Rio Grande do Sul com o propósito de celebrar e fortalecer a cultura ítalo-gaúcha.   A programação do sábado segue até as 20h, com shows de Fabiano La Falce, Coral I Canterini Calabresi, Grupo de Dança Stella D’Itália, Ragazzi Dei Monti, Samba da Ferraro e o Grupo Girotondo, que se apresenta junto ao Carnevalle di Venezia. Também permanecem abertas as feiras de agricultura familiar, vinhos, espumantes, cervejas gaúchas e produtos artesanais.   No domingo, a programação volta a iniciar às 10h, com missa oficial, acolhimento dos personagens típicos Neno e Nena, show do tenor Giovanni Marquezeli, baile com o Grupo Girotondo e nova apresentação do Samba da Ferraro. O encerramento ocorre às 20h.   Com ampla estrutura, entrada gratuita e diversidade de atrações, o Festival Itália transforma o Parque Harmonia em um espaço de celebração da herança cultural que marcou profundamente a identidade do Rio Grande do Sul, oferecendo ao público dois dias de convivência, sabores e tradições que atravessam gerações.  
