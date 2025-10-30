Clima de Natal no Bourbon Carlos Gomes

A abertura oficial do Bourbon Carlos Gomes, com a acolhida da família Zaffari para inúmeras autoridades e convidados, transcorreu na terça-feira chuvosa desta semana, sem que nada ofuscasse a celebração planejada. O cerimonial enxuto, com direito à bênção religiosa e considerações de Claudio Luiz Zaffari e do prefeito Sebastião Melo, foi conduzido por Carla Fachin. Em seguida, Claudio Luiz, Airton, Claudio, Guibson, Adulce e demais integrantes da família Zaffari conduziram seus convidados ao coquetel espalhado pelas alamedas do complexo multiuso, com o serviço de chef Lúcio Gastronomia. Distinto das outras unidades do grupo, inspirado por um grande jardim, privilegiando a iluminação natural e a madeira em sua estrutura, o Bourbon Carlos Gomes é um projeto arquitetônico do mestre paulistano, Arthur Casas, projeto global de Pedro Gabriel e paisagístico de Evelise Tellini Vontobel. A noite contou com as presenças de Mércio Tumelero, Geraldo Lopes, Alexandre Grendene e Nora Teixeira, Paulo Geremia, Luiz Paulo e Betina Jardim, Sandra Ling, entre muitos outros convidados. Alexandre Grendene Bartelle e Nora Teixeira EVANDRO OLIVEIRA/JC Arthur Casas e Elisa Casas EVANDRO OLIVEIRA/JC Guibson Zaffari e Maria Pasquali EVANDRO OLIVEIRA

De casa nova

Pablo Nunes foi o chef encarregado dos risotos servidos na Porto a Porto Ivan Mattos/Divulgação/JC

O novo showroom da distribuidora Porto a Porto teve inauguração festiva esta semana, com Hugo Sola, Pedro e Fernando Corrêa de Oliveira, recebendo convidados ao lado de Sérgio Gura, nas novas instalações da marca. Em torno de um projeto inspirado pelo arquiteto Claudio Schapke, o novo espaço apresenta uma verdadeira biblioteca de vinhos e espumantes das melhores e mais distintas procedências, setor de produtos de alimentação, contando ainda com um simpático espaço gourmet, destinado a cursos, eventos e festas que está à disposição do público. Sérgio Gura e Hugo Sola EVANDRO OLIVEIRA/JC

Arte de marcenaria

 Ivan Andrade, Regina Wallauer e Décio Muniz fotos DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC