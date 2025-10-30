Clima de Natal no Bourbon Carlos Gomes

A abertura oficial do Bourbon Carlos Gomes, com a acolhida da família Zaffari para inúmeras autoridades e convidados, transcorreu na terça-feira chuvosa desta semana, sem que nada ofuscasse a celebração planejada. O cerimonial enxuto, com direito à bênção religiosa e considerações de Claudio Luiz Zaffari e do prefeito Sebastião Melo, foi conduzido por Carla Fachin. Em seguida, Claudio Luiz, Airton, Claudio, Guibson, Adulce e demais integrantes da família Zaffari conduziram seus convidados ao coquetel espalhado pelas alamedas do complexo multiuso, com o serviço de chef Lúcio Gastronomia. Distinto das outras unidades do grupo, inspirado por um grande jardim, privilegiando a iluminação natural e a madeira em sua estrutura, o Bourbon Carlos Gomes é um projeto arquitetônico do mestre paulistano, Arthur Casas, projeto global de Pedro Gabriel e paisagístico de Evelise Tellini Vontobel. A noite contou com as presenças de Mércio Tumelero, Geraldo Lopes, Alexandre Grendene e Nora Teixeira, Paulo Geremia, Luiz Paulo e Betina Jardim, Sandra Ling, entre muitos outros convidados.
Alexandre Grendene Bartelle e Nora Teixeira
EVANDRO OLIVEIRA/JC
Arthur Casas e Elisa Casas
EVANDRO OLIVEIRA/JC
Guibson Zaffari e Maria Pasquali
EVANDRO OLIVEIRA
O novo showroom da distribuidora Porto a Porto teve inauguração festiva esta semana, com Hugo Sola, Pedro e Fernando Corrêa de Oliveira, recebendo convidados ao lado de Sérgio Gura, nas novas instalações da marca. Em torno de um projeto inspirado pelo arquiteto Claudio Schapke, o novo espaço apresenta uma verdadeira biblioteca de vinhos e espumantes das melhores e mais distintas procedências, setor de produtos de alimentação, contando ainda com um simpático espaço gourmet, destinado a cursos, eventos e festas que está à disposição do público.
Sérgio Gura e Hugo Sola
EVANDRO OLIVEIRA/JC
Com protótipos assinados e recriados pelo Instituto José Zanine Caldas, que está completando 106 anos de arte na marcenaria, em exposição, a Reeps mudou de endereço e instalou-se em uma ampla loja no bairro Auxiliadora. Luia Mantelli e Simiane Gil recepcionaram arquitetos e convidados que foram partilhar das novidades em torno de um brunch, na quarta-feira desta semana. Cercados de peças esculturais como sofás, mesas, cadeiras, bancos e objetos recobertos com fibras naturais de algodão, linho e couro, Zanini de Zanine esteve acompanhando a movimentação e conversando sobre os protótipos de cadeiras expostos na entrada, que foram refeitos a partir de projetos do pai, o arquiteto e designer, José Zanine Caldas. Beth Venzon, Ênio Brites, Ivan Andrade, Décio Muniz, Marcelo Gonçalves, Ana Regina Wallauer, Marcos Fares, Thiago Barella e Alexandre Viero estavam entre os 200 convidados do encontro.
Brunch de inauguração do novo showroom da Reeps. Zanini de Zanine
DANIBARCELLOS/ESPECIAL/JC