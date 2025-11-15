Porto Alegre,

Publicada em 15 de Novembro de 2025 às 12:36

Movimento intenso marca sábado de feriado na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre

Feira do Livro de Porto Alegre recebe um público intenso na manhã deste sábado (15)

Feira do Livro de Porto Alegre recebe um público intenso na manhã deste sábado (15)

EDUARDO FERNANDES/DIVULGAÇÃO/JC
Osni Machado
Osni Machado Colunista
A manhã deste sábado (15), feriado da Proclamação da República, começou com clima ameno e céu claro em Porto Alegre, cenário ideal para atrair o grande público que já lota os corredores da 71ª Feira do Livro. Desde a abertura das bancas, o movimento é intenso entre estandes, áreas de convivência e espaços de programação, reafirmando o evento como um dos principais pontos de encontro da cultura gaúcha. A presença expressiva das famílias também dá o tom ambiental de convivência e ocupação saudável do Centro Histórico, com circulação fluida e cenário vibrante na Praça da Alfândega.
A agenda do fim de semana contempla atrações para todos os públicos, com destaque especial para a programação infantil neste sábado. Às 15h, o Teatro Petrobras Carlos Urbim recebe o espetáculo Lendas do Sul, do Grupo Quiquiprocó, que revisita histórias tradicionais da cultura regional. Antes disso, às 14h, ocorre a contação de histórias O Livro Encantado, no Território dos Parceiros, atração que tradicionalmente reúne famílias inteiras e fortalece a relação das crianças com a literatura desde cedo.
No domingo, a programação segue movimentada. O Mercado das Histórias Sulgás terá sessões de contação de histórias ao meio-dia e às 15h. Às 17h, o Memorial do Legislativo exibe episódios da série Escritoras e Cidades, seguida de conversa com Lilian Rocha e Valesca de Assis, ampliando o diálogo sobre literatura e memória urbana. O dia encerra com o musical Baião de Cordel – Forró Gaúcho na Feira do Livro, às 17h30, no Teatro Carlos Urbim, apresentado por Gabriel Augustin, Gabriel Ribeiro e Júlia Ribeiro.
Enquanto o público circula, cresce também a procura pelos títulos mais vendidos dos primeiros dez dias do evento. Entre eles, aparecem clássicos como 1984, de George Orwell; A metamorfose, de Franz Kafka; e Orgulho e preconceito, de Jane Austen. Obras contemporâneas também ganham espaço, como Deixe ir, de Fabrício Carpinejar, e Coração sem medo, de Itamar Vieira Jr. A lista ainda inclui O segredo final, de Dan Brown; Drácula, de Bram Stoker; O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry; A arte da guerra, de Sun Tzu; e o mangá Berserk – vol. 1, de Kentaro Miura.
O balanço oficial de desempenho da Feira do Livro será divulgado neste domingo (16), às 17h, em coletiva de imprensa. A expectativa é de números expressivos de circulação e vendas, embalados pelo forte movimento observado ao longo deste feriado prolongado. 

