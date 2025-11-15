Movimento intenso marca sábado de feriado na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre

A manhã deste sábado (15), feriado da Proclamação da República, começou com clima ameno e céu claro em Porto Alegre, cenário ideal para atrair o grande público que já lota os corredores da 71ª Feira do Livro. Desde a abertura das bancas, o movimento é intenso entre estandes, áreas de convivência e espaços de programação, reafirmando o evento como um dos principais pontos de encontro da cultura gaúcha. A presença expressiva das famílias também dá o tom ambiental de convivência e ocupação saudável do Centro Histórico, com circulação fluida e cenário vibrante na Praça da Alfândega.

LEIA MAIS: Feira do Livro aquece venda de clássicos e fortalece a reconstrução de bibliotecas pessoais

A agenda do fim de semana contempla atrações para todos os públicos, com destaque especial para a programação infantil neste sábado. Às 15h, o Teatro Petrobras Carlos Urbim recebe o espetáculo Lendas do Sul, do Grupo Quiquiprocó, que revisita histórias tradicionais da cultura regional. Antes disso, às 14h, ocorre a contação de histórias O Livro Encantado, no Território dos Parceiros, atração que tradicionalmente reúne famílias inteiras e fortalece a relação das crianças com a literatura desde cedo.

No domingo, a programação segue movimentada. O Mercado das Histórias Sulgás terá sessões de contação de histórias ao meio-dia e às 15h. Às 17h, o Memorial do Legislativo exibe episódios da série Escritoras e Cidades, seguida de conversa com Lilian Rocha e Valesca de Assis, ampliando o diálogo sobre literatura e memória urbana. O dia encerra com o musical Baião de Cordel – Forró Gaúcho na Feira do Livro, às 17h30, no Teatro Carlos Urbim, apresentado por Gabriel Augustin, Gabriel Ribeiro e Júlia Ribeiro.

Enquanto o público circula, cresce também a procura pelos títulos mais vendidos dos primeiros dez dias do evento. Entre eles, aparecem clássicos como 1984, de George Orwell; A metamorfose, de Franz Kafka; e Orgulho e preconceito, de Jane Austen. Obras contemporâneas também ganham espaço, como Deixe ir, de Fabrício Carpinejar, e Coração sem medo, de Itamar Vieira Jr. A lista ainda inclui O segredo final, de Dan Brown; Drácula, de Bram Stoker; O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry; A arte da guerra, de Sun Tzu; e o mangá Berserk – vol. 1, de Kentaro Miura.

O balanço oficial de desempenho da Feira do Livro será divulgado neste domingo (16), às 17h, em coletiva de imprensa. A expectativa é de números expressivos de circulação e vendas, embalados pelo forte movimento observado ao longo deste feriado prolongado.