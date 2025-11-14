Fundação Iberê abre exposição de Marco Maggi neste sábado

A Fundação Iberê (Padre Cacique, 2000) inaugura neste sábado (15), às 14h, a exposição La economía de la atención , do artista uruguaio Marco Maggi. Nascido em 1967 em Montevidéu, ele divide seu tempo entre Nova York e a cidade natal criando trabalhos em pequenos fragmentos de papéis das mais diversas cores, materialidades e recortes. Utilizando humor, jogos de palavras e uma variedade de alusões visuais, Maggi incentiva seus espectadores a desacelerar e refletir sobre os detalhes e as complexidades de cada objeto.

Com curadoria de Patricia Bentancur, La economía de la atención apresenta doze trabalhos, entre desenhos, instalações, elementos do cotidiano como rolo de tinta, bola de pingue-pongue, mesa de sinuca e colagens com papéis recortados, uma das marcas do artista. Na Fundação, ele criará uma obra inédita, de grandes dimensões, a partir de pequenos recortes em papel. Visitação das 14h às 18h. No dia da abertura, a entrada é gratuita.