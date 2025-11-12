'A Voz da Ninfa' anuncia novas datas no Cemitério da Santa Casa

A Voz da Ninfa é um drama histórico apresentado entre os jazigos do Cemitério da Santa Casa (Professor Oscar Pereira, 423), à noite. Com recursos de iluminação, projeções e música incidental, duas figuras de ninfas da estatuária da necrópole, Vida e Vigorosa, ganham vida e evoluem conduzidas por Caronta (versão feminina de Caronte, o barqueiro funerário). As Ninfas interpelam a figura de um patriarca, elaborando o contraste entre a ética feminina, de amor e zelo, e as tradições do patriarcado antigo, de ambição, lei, guerra e glória. As apresentações ocorrem na quinta-feira (13), sexta-feira (14) e sábado (15), às 19h30min e 21h30min.

LEIA TAMBÉM: Feira do Livro aquece venda de clássicos e fortalece a reconstrução de bibliotecas pessoais

