'A Voz da Ninfa' anuncia novas datas no Cemitério da Santa Casa

A Voz da Ninfa é um drama histórico apresentado entre os jazigos do Cemitério da Santa Casa (Professor Oscar Pereira, 423), à noite. Com recursos de iluminação, projeções e música incidental, duas figuras de ninfas da estatuária da necrópole, Vida e Vigorosa, ganham vida e evoluem conduzidas por Caronta (versão feminina de Caronte, o barqueiro funerário). As Ninfas interpelam a figura de um patriarca, elaborando o contraste entre a ética feminina, de amor e zelo, e as tradições do patriarcado antigo, de ambição, lei, guerra e glória. As apresentações ocorrem na quinta-feira (13), sexta-feira (14) e sábado (15), às 19h30min e 21h30min.
O drama em três atos promove uma mutação histórica, em que os valores de figuras da República Velha e de uma história que vem de Roma são enfrentados, produzindo uma transformação ética à luz de valores contemporâneos, femininos. Na peça, um palco dinâmico se desloca pelo cemitério, e uma plateia dinâmica, que avança junto com o espetáculo. A Voz da Ninfa, com direção e autoria de Chico Marshall, estreou no dia 31 de outubro, no Cemitério da Santa Casa e desde então está lotando as sessões em tempo recorde. Os ingressos para a nova temporada custam a partir de R$ 35,00 e estão à venda na plataforma Sympla.