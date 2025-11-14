Porto Alegre,

Publicada em 14 de Novembro de 2025 às 11:10

Camila Balbueno apresenta ‘Acústico Pra Matar a Saudade’ no Teatro dos Vampiros

Com foco na temática do amor, show ocorre no domingo (16), às 19h

Angelís Lima/Divulgação/JC
A cantora Camila Balbueno apresenta o Acústico Pra Matar a Saudade no Teatro dos Vampiros (Cel. Fernando Machado, 513), neste domingo (16), às 19h. A artista apresentará repertório majoritariamente autoral mesclando pop, rock gaúcho e milonga — com foco em amor, corpo e identidade.
Neste formato, Camila propõe um encontro próximo com o público ao criar atmosfera onde aconchego e frescor se encontram. Um espaço para falar de afetos, subjetividades e trocas, costurados por momentos de potência e delicadeza. Misturando o autoral e algumas releituras pontualmente escolhidas, a artista apresenta o encontro ao lado de Matheus Camilio (violão), Amanda Flóis (percussão) e Tarsis Paz (técnico de som). O local, que já recebeu grandes nomes da cultura gaúcha, reforça a atmosfera do espetáculo. Ingressos a R$ 35,00 via Sympla.

 

