Festival Kino Beat promove nova instalação e performance na Capital

A partir desta sexta-feira (14) a 10ª edição do Festival Kino Beat promove uma instalação inédita e performance audiovisual de Um Outro Filme de BR no Instituto Ling ( João Caetano, 440) . Desta sexta-feira (14), até o dia 14 de dezembro, o Instituto apresenta Feraluz, instalação inédita do artista Leandro Lima, que transforma a fachada do espaço cultural em um território de passagem entre arquitetura e natureza. Partindo da especulação “e se o prédio do Instituto Ling sonhasse?”, o artista investiga o inconsciente da própria construção e as particularidades do espaço e do entorno que a cercam. A partir desse gesto imaginativo, Lima propõe uma inversão de perspectivas: a arquitetura, geralmente estática, parece ganhar vida e se deixar atravessar por uma paisagem onírica. A abertura da instalação é às 19h.

