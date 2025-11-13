Festival Kino Beat promove nova instalação e performance na Capital

A partir desta sexta-feira (14) a 10ª edição do Festival Kino Beat promove uma instalação inédita e performance audiovisual de Um Outro Filme de BR no Instituto Ling (João Caetano, 440). Desta sexta-feira (14), até o dia 14 de dezembro, o Instituto apresenta Feraluz, instalação inédita do artista Leandro Lima, que transforma a fachada do espaço cultural em um território de passagem entre arquitetura e natureza. Partindo da especulação “e se o prédio do Instituto Ling sonhasse?”, o artista investiga o inconsciente da própria construção e as particularidades do espaço e do entorno que a cercam. A partir desse gesto imaginativo, Lima propõe uma inversão de perspectivas: a arquitetura, geralmente estática, parece ganhar vida e se deixar atravessar por uma paisagem onírica. A abertura da instalação é às 19h.
Também na sexta-feira (14), às 20h, o Instituto será palco da performance audiovisual Um Outro Filme de BR, que integra a programação do Festival Kino Beat. A obra inédita propõe uma reinterpretação criativa do documentário Um Filme de BR, dirigido e concebido por Wender Zanon. Os artistas Fabiano Gummo e Marcelo Armani desenvolvem a performance a partir da reutilização de imagens e sons do filme original, explorando novas possibilidades estéticas com edições e efeitos digitais e analógicos. As duas atividades são gratuitas, entretanto para visitas mediadas é preciso agendar no site da instituição (institutoling.org.br).