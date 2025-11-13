Orquestra da Ulbra apresenta a ópera Carmen, de Bizet, no Teatro Simões Lopes Neto

A Orquestra de Câmara da Ulbra apresenta a ópera Carmen, de Georges Bizet, neste sábado (15), às 20h, com sessões no domingo (16), às 18h, e terça-feira (18), no mesmo horário, no Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1.089). Sob regência de Tiago Flores e direção de Carlos Rodriguez, a produção reúne solistas renomados: Camila Umpiérrez (mezzo-soprano) no papel de Carmen, Lazlo Bonilla (tenor) como Don José, Jou Bennemann (soprano) como Micaella, Francis Padilha (barítono) no papel de Escamillo e Guilherme Roman (baixo) como Zuniga.
-
LEIA TAMBÉM: Arte reveste pilares do Trensurb em São Leopoldo
A adaptação pensada para cinco solistas proposta pelo diretor Carlos Rodriguez traz mais elementos do conto original de Prosper Mérimée e joga com a ordem dos acontecimentos, numa narrativa intrigante ambientada em época atual. Composta por Georges Bizet e estreada em 1875 no Opéra-Comique de Paris, Carmen é considerada uma das óperas mais importantes do repertório lírico mundial. Na história, o soldado Don José se apaixona perdidamente pela sedutora cigana Carmen, abandonando tudo por ela. No entanto, Carmen se cansa de José e se envolve com o toureiro Escamillo. Tomado pelo ciúme e pela obsessão, Don José tenta reconquistá-la, mas é rejeitado, levando a um desfecho trágico. A obra explora temas como liberdade, paixão e destino. Ingressos a partir de R$ 80,00 no site do Theatro São Pedro.