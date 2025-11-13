Orquestra da Ulbra apresenta a ópera Carmen, de Bizet, no Teatro Simões Lopes Neto

A Orquestra de Câmara da Ulbra apresenta a ópera Carmen, de Georges Bizet, neste sábado (15), às 20h, com sessões no domingo (16), às 18h, e terça-feira (18), no mesmo horário, no Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1.089). Sob regência de Tiago Flores e direção de Carlos Rodriguez, a produção reúne solistas renomados: Camila Umpiérrez (mezzo-soprano) no papel de Carmen, Lazlo Bonilla (tenor) como Don José, Jou Bennemann (soprano) como Micaella, Francis Padilha (barítono) no papel de Escamillo e Guilherme Roman (baixo) como Zuniga.

