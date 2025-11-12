Arte reveste pilares do Trensurb em São Leopoldo

O cinza do concreto urbano começa a ganhar novas cores em São Leopoldo com uma galeria a céu aberto no bairro Rio dos Sinos. Os artistas Silvio Pedroso e Vitória Severo pintaram dois murais nos pilares da linha elevada da Trensurb, localizada no trecho entre a ponte da avenida Mauá e Estação Rio dos Sinos. Os trabalhos começaram em outubro.

Silvio Pedroso conta que ele e a esposa trabalham com a técnica do muralismo e já tinham planejado o projeto da galeria de arte a céu aberto há algum tempo. A iniciativa ganhou apoio do vereador Jailson Nardes e da Secretaria de Assistência Social (SAS). “Temos esse projeto há anos já. Como nós pintamos muros estamos sempre de olho no potencial das paredes e vimos nos pilares um futuro lindo para uma galeria, que valoriza e traz vida para a cidade de São Leopoldo”, destaca.

Segundo a secretária de Assistência Social e primeira-dama, Simone Dutra, a prefeitura está buscando parcerias com a Trensurb, Unisinos e empresas de tintas para promover a revitalização e utilização da área sob a elevada do trem para lazer e bem-estar da população. “Começamos as pinturas em uma área simbólica para a gestão municipal, pois foi aqui que começamos a Operação Resgate, em janeiro, quando tínhamos 359 pessoas em situação de rua no município. Nós nos empenhamos para que elas tivessem novas oportunidades e hoje reduzimos para 51 pessoas nesta situação”, pontua Simone Dutra.

De acordo com Pedroso, o projeto começou pelo bairro Rio dos Sinos, mas a ideia é que todos os pilares de abrangência do município ganhem murais, criando uma rota da galeria com ciclovia e praças como prevê o poder público municipal. Ele explica que as obras sempre tentam interagir com o ambiente. “(A obra) traz reflexões das pessoas sobre a sua infância”, comenta.