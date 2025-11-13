Ana Gabriela mescla pop, MPB e R&B em nova turnê no Bar Opinião

Ana Gabriela desembarca em Porto Alegre com a sua nova turnê, chamada Baseada em Fatos (Quase) Reais . A cantora sobe ao palco do Bar Opinião ( José do Patrocínio, 834) , no sábado (15), às 20h, para apresentar as faixas do recém-lançado Baseado em Fatos Reais (Menos as Partes que Eu Inventei) e outros sucessos da sua carreira.

