Ana Gabriela mescla pop, MPB e R&B em nova turnê no Bar Opinião

Ana Gabriela desembarca em Porto Alegre com a sua nova turnê, chamada Baseada em Fatos (Quase) Reais. A cantora sobe ao palco do Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), no sábado (15), às 20h, para apresentar as faixas do recém-lançado Baseado em Fatos Reais (Menos as Partes que Eu Inventei) e outros sucessos da sua carreira.
Acompanhada da sua banda completa, formada por Hygor (guitarra), Thiago Leal (baixo) e Fernando Chocô (bateria), Ana, que já soma quase 2 milhões de ouvintes nas plataformas de streaming, não vai deixar de fora do repertório sucessos como Deixa, Mais de Nós e No Escuro. Mesclando referências do pop, da MPB e do R&B, Ana Gabriela se tornou conhecida há cerca de dez anos, quando as suas primeiras releituras chamaram a atenção do público. A cantora também é lembrada pelas parceiras com Lulu Santos, Armandinho, Lagum, Melim e ANAVITÓRIA, entre outros. Os ingressos custam a partir de R$ 80,00 e podem ser adquiridos via Sympla.