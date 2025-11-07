Sala Redenção recebe 20º Festival de Cinema Italiano em Porto Alegre

Começa nesta segunda-feira (10) e segue até o dia 29 de novembro, na Sala Redenção da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333), a 20ª edição do Festival de Cinema Italiano, com sessões gratuitas e abertas ao público. A programação celebra a cinematografia da Itália reunindo obras contemporâneas e clássicos de alguns dos diretores mais influentes da história do cinema.

Com o tema Il Cinema che Racconta, I Maestri che Ispirano (O Cinema que Conta, Os Mestres que Inspiram) , a edição combina estreias nacionais e uma mostra retrospectiva dedicada a nomes como Federico Fellini, Roberto Rossellini e Pier Paolo Pasolini, oferecendo um percurso sensível e plural pela estética, narrativa e legado do cinema italiano. Entre os destaques contemporâneos estão Eterno Visionário (2024), cinebiografia sobre o dramaturgo Luigi Pirandello e sua conquista do Nobel de Literatura em 1934; As Provedoras de Hitler (2025), de Silvio Soldini; e Diamantes (2024), do aclamado Ferzan Özpetek, reforçando o compromisso do festival em aproximar o público brasileiro das mais recentes produções italianas.

Confira a programação na íntegra:

Amor na cidade

(Dir. Michelangelo Antonioni, Dino Risi, Federico Fellini, Carlos Lizzani, Francisco Maselli, Cesare Zavattini e Alberto Lattuada | Italia | 1953 | 105 min | Drama, Romance| 14 anos)

Seis histórias diferentes sobre um salão de baile; um grupo de mulheres e suas desventuras no amor; um jornalista que investiga uma agência de casamentos; o drama de uma jovem mãe solteira; a técnica de observação das moças por homens italianos e um olhar sobre a prostituição.

Segunda-feira (10) | 14h

Terça-feira (25) | 16h

Crime de amor

(Dir. Luigi Comencini | Itália | 1974 | 108 min | Drama, Romance | 14 anos)

Em uma fábrica no norte da Itália, um operário e uma operária se apaixonam, mas as péssimas condições de trabalho levam à morte da jovem: ele não tem escolha a não ser buscar vingança.

Segunda-feira (10) | 16h

Terça-feira (25) | 19h

Tomara que seja mulher

(Dir. Mario Monicelli | Itália | 1986 | 120 min | Comédia, Drama | 14 anos)

A bela casa de campo do conde Leonardo abriga sua ex-esposa, sua filha mais nova, seu tio idoso e sua sobrinha, filha de uma atriz romana. Um dia, Leonardo volta para casa, mas morre em um acidente após testemunhar o retorno da filha mais velha. Após várias vicissitudes, apenas as mulheres permanecem na fazenda.

Segunda-feira (10) | 19h

Quinta-feira (27) | 16h

Enrico IV

(Dir. Marcio Bertolucci | Itália | 1984 | 95 min | Drama | 14 anos)

Um drama italiano baseado na história homônima de Luigi Pirandello. Marcello Mastroianni é o protagonista do filme, um personagem que sofre de delírios, resultado de um trauma sofrido pelo imperador romano Henrique IV. Seu psiquiatra tenta dar vida a essa realidade, para que a mulher que ama ou que anseia por isso se apaixone por ela.

Terça-feira (11) | 14h

Quarta-feira (26) | 16h

Paisá

(Dir. Roberto Rossellini | Itália | 1946 | 120 min | Drama, Guerra | 14 anos)

É um filme de guerra italiano que narra seis episódios independentes sobre a libertação da Itália pelas forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. os episódios exploram as interações entre soldados americanos e civis italianos, destacando as dificuldades de comunicação e as diferenças culturais, além de abordar temas como guerra, sobrevivência, preconceito e fé.

Terça-feira (11) | 16h

Sábado (29) | 19h

O assassino

(Dir. Elio Petri | Itália | 1961 | 106 min | Drama | 14 anos)

Alfredo Martelli, um antiquário envolvido em um relacionamento com adalgisa, uma mulher mais velha e rica, é preso pela polícia como principal suspeito da morte dela. a trama se desenrola a partir da perspectiva de Martelli, que se vê no centro de uma investigação policial que questiona não apenas sua inocência, mas também seu caráter e estilo de vida

Quarta-feira (12) | 14h

Sábado (29) | 16h

Antes da revolução

(Dir. Bernardo Bertolucci | Itália | 1964 | 115 min | Drama, Romance | 14 anos)

Fabrizio, um jovem burguês de Parma, está determinado a romper com sua classe social. Ele é marxista e sua nova perspectiva de vida não tem lugar nem mesmo para a surdez burguesa de Clélia, sua noiva. O suicídio de seu amigo Agostino, vítima de sua desorientação ideológica, provoca em Fabrizio um drama interno que só sua jovem tia, Gina, sente e compreende.

Quarta-feira (12) | 16h

Sábado (29) | 14h

Locações na palestina

(Dir. Pier Paolo Pasolini | Itália | 1965 | 110 min | Documentário | 14 anos)

É um documentário de 1964 dirigido por Pier Paolo Pasolini, que mostra sua jornada à Palestina em busca de locações para seu filme "O evangelho segundo São Mateus". Pasolini, acompanhado por Don Andrea Carraro, explora as paisagens e comunidades locais, buscando autenticidade histórica e espiritual, mas fica decepcionado com a modernização que encontra.

Quarta-feira (12) | 19h

Sexta-feira (28) | 16h

A última rodada

(Dir. Francesco Sossai | Itália, Alemanha | 2025 | 100 min | Drama | 14 anos)

Carlos Bianchi e Doriano, dois cinquentões à deriva, compartilham uma obsessão: tomar a última "a saideira". Numa noite qualquer, enquanto vagam de carro de um bar a outro pela imensa planície do Vêneto, cruzam o caminho de Giulio, um jovem e tímido estudante de arquitetura. esse encontro inusitado com dois mentores improváveis transforma radicalmente a visão de giulio sobre o amor, a vida e o futuro.

Quinta-feira (13) | 14h

Segunda-feira (24) | 19h

As provedoras de Hitler

(Dir. Silvio Soldini | Itália, Bélgica, Suíça | 2025 | 123 min | Histórico, Drama | 14 anos)

Inspirado no romance homônimo de Rosella Postorino, o filme narra a história de um grupo de mulheres forçadas a provar a comida de Hitler para garantir que não estivesse envenenada. no centro, a jovem rosa encontra-se dividida entre o medo, a sobrevivência e uma inesperada amizade entre as provadoras. uma história sobre resistência, silêncio e solidariedade feminina em tempos sombrios.

Quinta-feira (13) | 16h

Diamantes

(Dir. Ferzan Özpetek | Itália | 2024 | 135 min | Comédia, Drama | 14 anos)

Acompanha um realizador que reúne suas atrizes favoritas para um filme sobre mulheres, transportando-as para um ateliê de figurinos na roma dos anos 70. A trama explora as vidas, paixões e laços de um grupo de mulheres, mesclando realidade e ficção, com as atrizes e suas personagens se entrelaçando em um universo de competição e irmandade.

Quinta-feira (13) | 19h

Verão na Sicília

(Dir. Margherita Spampinato | Itália | 2025 | 90 min | Drama | 14 anos)

Nico é um menino inquieto, irreverente e cheio de personalidade, criado em uma família laica, num mundo moderno e hiperconectado. Durante o verão, é enviado à Sicília para passar uma temporada com uma tia solteirona, extremamente religiosa e de temperamento difícil, que vive sozinha em um antigo casarão tomado por lendas e superstições, completamente à margem da tecnologia.

Sexta-feira (14) | 14h

Segunda-feira (24) | 16h

Eterno visionário

(Dir. Michele Placido | Itália | 2024 | 112 min | Biografia, Drama | 14 anos)

O filme retrata um momento crucial na vida de Luigi Pirandello, durante sua viagem de trem rumo a estocolmo, onde receberá o prêmio Nobel de Literatura. entre memórias e visões, Pirandello revive os fantasmas de sua existência: a doença mental da esposa, os conflitos com os filhos, o relacionamento complexo com o fascismo e o escândalo causado por sua arte provocadora.

Sexta-feira (14) | 16h

Quarta-feira (26) | 19h

Roberto rossellini, mais que uma vida

(Dir. Ilaria De Laurentiis, Raffaele Brunetti, Andrea Paolo Massara | Italia, Letonia | 2025 | 96 min | Documentário | 14 anos)

Em 1956, Roberto Rossellini vive um momento de profunda crise pessoal e artística. seus filmes mais recentes, realizados ao lado de Ingrid Bergman, fracassaram; o casamento está se desintegrando e a imprensa não perdoa. quando bergman decide retornar a Hollywood, Rossellini aceita um convite do primeiro-ministro indiano nehru para documentar os avanços do país.

Sexta-feira (14) | 19h