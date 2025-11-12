‘Terra sem Mapa’ encerra o ano com curta temporada no Studio Stravaganza

Após uma trajetória marcada por duas temporadas, passagens por seis teatros e mais de 50 apresentações, o espetáculo Terra sem Mapa encerra o ano com uma curta temporada no Studio Stravaganza (Olinto de Oliveira, 68), iniciando esta quinta-feira (13) e com sessões nos dias 20 e 27 de novembro, sempre às 20h. Vencedora do Prêmio Açorianos de Melhor Ator, a montagem também foi reconhecida em 2025 com seis indicações ao 14º Prêmio Olhares da Cena.

