‘Terra sem Mapa’ encerra o ano com curta temporada no Studio Stravaganza

Após uma trajetória marcada por duas temporadas, passagens por seis teatros e mais de 50 apresentações, o espetáculo Terra sem Mapa encerra o ano com uma curta temporada no Studio Stravaganza (Olinto de Oliveira, 68), iniciando esta quinta-feira (13) e com sessões nos dias 20 e 27 de novembro, sempre às 20h. Vencedora do Prêmio Açorianos de Melhor Ator, a montagem também foi reconhecida em 2025 com seis indicações ao 14º Prêmio Olhares da Cena.
Criado e interpretado por Mirna Spritzer e Sergio Lulkin, o espetáculo celebra dois anos em cartaz e retorna ao espaço onde nasceu: o próprio Studio Stravaganza, casa da Cia. Stravaganza. Foi ali, no pós-pandemia, que os artistas, com seus personagens Vrum e Luba, iniciaram a caminhada que deu origem à obra. Com uma encenação marcada por humor e melancolia, palavra e silêncio, Terra sem Mapa apresenta a essência do teatro em sua forma mais direta: artistas e público em contato próximo, em uma narrativa que convida à escuta atenta. Entre bênçãos e pragas, Vrum e Luba dançam suas lembranças e miram as estrelas, num gesto poético de resistência e esperança. Ingressos a partir de R$ 33,95 no site Entretatos Divulga.