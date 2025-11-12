Orquestra Theatro São Pedro apresenta concerto em homenagem aos 120 anos de Erico Verissimo

A Orquestra Theatro São Pedro celebra os 120 anos de nascimento de Erico Verissimo com um concerto inédito dedicado ao escritor, considerado um dos mais populares da literatura brasileira. Marcado para quinta-feira (13), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1.089), o espetáculo conta com regência e direção artística do maestro Evandro Matté. O cantor Pedro Verissimo, neto de Erico, será o solista e vai resgatar trilhas sonoras citadas em grandes obras do autor, que também era um grande apreciador da música clássica e popular.
A primeira parte do programa foi feita pelo próprio Erico, extraída de uma das cenas do livro O resto é silêncio, de 1943. O espetáculo recriará sonoramente o encerramento do romance, quando importantes personagens se encontram no Theatro São Pedro para a resolução de suas jornadas. O livro termina com um grande concerto, cujo repertório inclui obras como as Bachianas Brasileiras nº 4, de Villa-Lobos; e três valsas assinadas por Francisco Mignone, que também farão parte da noite especial proporcionada pela orquestra em Porto Alegre.
Ainda haverá composições de Tom Jobim, como a famosa Passarim trilha sonora da minissérie O Tempo e o Vento, adaptação da considerada obra-prima de Erico Verissimo. Outras canções importantes de Jobim, inspiradas em grandes personagens da trilogia, também fazem parte do concerto, como Senhora Dona Bibiana e Um Certo Capitão Rodrigo. Os ingressos custam entre R$ 10,00 e R$ 50,00 e podem ser adquiridos no site do Theatro São Pedro.