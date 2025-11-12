Família do músico Julio Reny faz vaquinha para custear cuidadoras após agressão

A filha do músico Julio Reny, Consuelo Vallandro, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda financeira para custear os gastos com cuidadoras após o pai ter sido agredido. Segundo Consuelo, Reny perdeu a autonomia temporariamente porque uma das consequências é a perda da visão por deslocamento da retina.

precisa de cuidados 24 horas por dia. De acordo com a filha do músico, ela é autônoma e não tem parentes para ajudá-la, por isso criou a vaquinha (vaquinha.com.br/5804603).

De acordo com a filha do músico, a aposentadoria do pai não é suficiente para pagar duas profissionais em turnos de 12 horas. Ela busca arrecadar fundos para cobrir dois meses de assistência domiciliar, enquanto a família aguarda a cirurgia de emergência pelo SUS.

Na terça-feira, a seguinte mensagem foi publicada nas redes de Julio Reny: “Equipe Julio Reny vem por meio desta informar que não faz mais parte do casting de artistas da produtora Rock na Cara. Informamos que a produtora BRETANHA PRODUÇÕES conduzirá unicamente e exclusivamente a trajetória musical deste artista. Desde já agradecemos o carinho e respeito dos: fãs, amigos e contratantes”.

Antes de virar músico, Julio Reny dividiu-se entre a lei, sendo brigadiano-mirim, e atleta, como goleiro do Sport Club Internacional. Só desabrochou musicalmente após ter passado pelo teatro, onde já atuava desde 1977 integrando a trupe Vende-se Sonhos (em espetáculos como Trenafor e Das duas uma). E, em 1978, dirigido por Luciano Alabarse, atuando na peça O evangelho segundo Zebedeu, em que interpretava um padre e também um despótico general.

Após o teatro, viria a experiência no cinema, participando de Deu pra ti, anos 70 e Verdes anos, dois filmes geracionais do cinema jovem porto-alegrense do começo dos anos 1980.

Prolífico compositor, Julio Reny é pioneiro da chamada "música independente" em Porto Alegre. Mais do que desbravador do hoje popularizado independente, pode-se dizer que Julio, por excelência, é um dos criadores-mor da música jovem-rock-pop-adulta porto-alegrense.