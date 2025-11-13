Os Cascavelletes fazem apresentação especial no Opinião esta sexta

Com o intuito de homenagear o legado deixado por um dos principais nomes do rock gaúcho, o Opinião vai receber, nesta sexta-feira (14), 21h, um show do projeto Eternos Cascavelletes. O grupo, que conta com três ex-integrantes do lendário representante da cena porto-alegrense, subirá ao palco para executar um repertório repleto de sucessos, que inclui canções como Sob um Céu de Blues, Lobo da Estepe, Nêga Bombom, Jessica Rose, Carro Roubado e Morte por Tesão.

LEIA MAIS: Feira do Livro aquece venda de clássicos e fortalece a reconstrução de bibliotecas pessoais





Dez anos após a morte de Flávio "Júpiter Maçã" Basso, o baixista Frank Jorge, o baterista Alexandre Barea e o tecladista Humberto Pettinelli vão se juntar ao vocalista Paulo Dantas e ao guitarrista Vince Velvet – que fazem parte do evento anual Júpiter Day – para esse show único. Além de prestar um tributo à história d'Os Cascavelletes, o grupo ainda pretende fazer uma celebração ao seu carismático frontman. A festa contará ainda com um show de abertura das bandas Jogo Sujo e Izzi Louise. Ingressos a partir de R$ 100,00 via Sympla.