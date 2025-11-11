Morre em Erechim o cantor nativista João Chagas Leite

Morreu, nesta terça-feira (11), o cantor nativista João Chagas Leite. Aos 80 anos, ele estava internado no Hospital de Caridade de Erechim, onde tratava um câncer.

Renata Brum, sobrinha do músico que havia sido criada por ele, confirmou a informação. “Infelizmente também fui pega de surpresa agora pela manhã. Não esperávamos”, lamentou.

Ela contou, ainda, que a esposa de Leite, Vilma, morreu neste ano, em março. “Após o falecimento dela, ele foi para Erechim para seguir o tratamento do câncer”, detalhou.

As letras de suas músicas eram de grande profundidade poética associada ao nativismo, onde se destacam Ave Sonora, Amigos do Rio Uruguai, Desassossegos e Barranqueiros. Ao participar da Califórnia da Canção Nativa, em Uruguaiana, sua terra natal, João encontrou sua verdadeira identidade, tornando-se, ao longo desses últimos anos, um dos renomados intérpretes da música nativista, reconhecido não apenas no Rio Grande do Sul, mas também além fronteiras.

São 13 primeiros lugares em festivais de música nativista, tendo vencido duas vezes consecutivas a 3ª e 4ª Tertúlia Musical Nativista, entre outros. A primeira Tertúlia que venceu como intérprete foi com a música Penas, e depois com Pampa e Querência.