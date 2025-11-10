Primeira edição do Festival de Cinema de Jaguarão inicia na quarta-feira

A partir desta quarta-feira (12) Jaguarão respira cinema e se destaca na rota das produções audiovisuais. A cidade, que faz fronteira com a uruguaia Rio Branco, sediará seu primeiro Festival de Cinema, iniciativa que reunirá curtas-metragens brasileiros e latino-americanos. A programação se estende até sábado (15), reunindo cineastas, críticos, pesquisadores e o público em geral.

Com o tema "Um rio que nos une", o Festival destaca o território fronteiriço como espaço de convivência cultural e circulação de narrativas. Realizado no histórico Theatro Esperança, o evento terá duas mostras competitivas: a Regional, com oito filmes, dedicada ao cinema produzido no Rio Grande do Sul, e a Latino-Americana, com dez selecionados, que amplia o olhar para realidades, poéticas e questões sociais de todo o Brasil e demais países do continente.

Além de exibições gratuitas, o festival será um espaço de formação e debate. A programação inclui mesas temáticas, masterclasses, oficinas, além de encontros com realizadores.

Para a produtora executiva do Festival, Renata Wotter, o grande número de obras inscritas evidencia o potencial do cinema gaúcho, brasileiro e de países vizinhos. "Foram quase mil inscritos para as duas mostras, um desafio para que chegássemos a essa seleção de 18 obras. Estamos felizes em ver que a produção de filmes está ocorrendo em diferentes lugares, inclusive fora dos grandes centros,, avalia.

Nesta primeira edição, o Festival de Cinema de Jaguarão presta homenagem ao ator Clemente Viscaíno, reconhecido por sua trajetória no cinema, no teatro e na televisão brasileira. De acordo com Alexandre Mattos Meirelles, que assina a direção artística do evento com Chico Maximila, a carreira de Clemente é marcada por personagens que atravessaram gerações.

Outra forma de homenagem importante do evento está no reconhecimento aos melhores filmes. Os premiados nas nove categorias técnicas (filme, direção, atriz, ator, direção de arte, direção de fotografia, roteiro, montagem e trilha sonora), além daquele escolhido como melhor filme pelo júri popular, receberão o Troféu Uma Terra Só, inspirado no escritor Aldyr Garcia Schlee.