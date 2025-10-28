Carazinho terá festival internacional de cinema em novembro

O Festival Internacional de Cinema de Carazinho é uma mostra de cinema competitiva que acontecerá de 13 a 20 de novembro, no município do Norte do RS. Nele, serão exibidos mais de 40 produções entre longas e curtas-metragens, com premiações em dinheiro para algumas categorias. A primeira edição do festival terá como tema o “Pioneirismo feminino - enaltecendo Alice Guy-Blaché”, que foi a inventora do cinema narrativo. A edição ainda homenageia Adélia Sampaio, a primeira diretora negra de um longa-metragem no Brasil, e o diretor Jayme Monjardim.

O processo de seleção de filmes contou com mais de 5 mil inscritos ao redor do mundo, dos quais mais de 40 farão parte do festival, através de 17 categorias, incluindo ‘melhor longa’, ‘melhor curta’, ‘melhor ator’, entre outros. Para a categoria de ‘melhor filme’, além da premiação em dinheiro de 2 mil dólares, o vencedor também terá uma estreia internacional. O festival terá três mostras principais – longa-metragem, curta-metragem e mostra de diversidade.

O evento contará ainda com atividades extras e oficinas – uma delas, inclusive em execução, busca formar de forma gratuita 50 alunos de baixa renda em cinema. Os ingressantes terão como objetivo a produção de cinco curtas-metragens, que serão exibidos no encerramento do festival, no dia 20. Também ocorrerão palestras com realizadores culturais, e perguntas e respostas com nomes de peso do cenário, como Patrizia Landi, Felipe Aguiar e Jéssica Córes.

O Festival de Carazinho tem direção artística e foi criado por Yasmin Martins Mendes e Diego Esteve, diretor geral do evento. A ideia de sediar o evento em Carazinho veio da vivência de Diego, que foi criado na região. Ele conta que na cidade, com cerca de 50 mil habitantes, pouco se fala ou se explora o cinema. O festival ocorrerá no único cinema da cidade, o Cine Lúmine, que ficou fechado por mais de 15 anos e foi reaberto recentemente.

A programação pode ser conferida no site festivaldecarazinho.com.br/